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娛樂

《喝采》4K修復版公映紀念陳百強 翁靜晶赴首映感壓力 怕損大眾憧憬

炎明熹九展尾場個唱 最快明年補場 盼返家鄉汕尾開騷

【明報專訊】陳百強（Danny）今年逝世30周年有連串紀念活動，讓歌迷重溫昔日偶像風采。其中43年前上映的電影《喝采》以4K數碼修復版再度公映，別具意義；女主角翁靜晶會出席明天（25日）首映禮。在大銀幕重溫43年前的演出，翁靜晶接受《明報》電話訪問，她笑說：「好驚，我驚破壞43年前給大家美麗憧憬的幻象會破滅。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

《喝采》1980年公映，出品人楊受成、陳欣健監製、蔡繼光執導；陳百強、張國榮和鍾保羅主演，15歲翁靜晶首次拍戲擔正女主角。身在外地的翁靜晶為出席《喝采》4K數碼修復版首映回港，表示丈夫何猷彪怕醜且忙於論文功課，對方又看不明電影內容，故不邀請他同行。

《喝采》4K版預告片近日推出，有網民將翁靜晶的畫面截圖上載網上，大讚她是1980年代的真美女。翁靜晶笑說：「往事不堪回首，不過當年女明星比現在難做，我是純天然無添加。」問43年後在大銀幕再看自己演出有何感受？她覺得好驚，「怕破壞了大家當年的美麗憧憬，美人自古如名將，不許人間見白頭，畢竟人會老，而且我比以前胖了」。

遺憾只專注內在 少保養外表

《喝采》3名男主角陳百強、張國榮和鍾保羅皆去世，問她重溫舊戲會否感觸？翁靜晶說：「感觸了很久，但已經過了。我的感想是青春無敵、青春有限，老來回望，誰人青春無悔？誰個無悔青春？慶幸我沒有浪費43年光陰在保持自己的外表，我的時間用在增進自己的內涵，43年來我沒有白過。提到遺憾也有少少，因為只專注內在，都應該要抽少少時間打理下外表。現在為了保存大家美好的印象，我要減肥。」她在社交網為電影宣傳，承認出席首映感很大壓力，稱43年後的她，要再見43年前的自己，「時光穿梭中，只怕桃花依舊、人面全非」。

《喝采》4K版花了一年時間修復，每一秒的影像有24格菲林，24格所需要的修復時間大概一日，一部90分鐘的電影有12.96萬格。《喝采》完成檢查與數碼修復後，最後一步是讓電影公司或原製作班底，由頭到尾重看一次，再提出修改建議，讓觀眾重溫經典。

Gigi被《漣漪》感動想喊

港台昨日邀請一班歌手錄影《至愛陳百強30年紀念特輯》，包括炎明熹（Gigi）、鄭俊弘、林奕匡和露雲娜等。Gigi打頭陣獻唱《念親恩》，又與一眾歌手合唱《一生何求》。Gigi第一次聽Danny的歌是《等》，「歌詞和音樂很美，令我留下深刻印象。《漣漪》都很喜歡，聽前奏已打動到我想喊」。現場大合唱《一生何求》時，林奕匡入錯key，Gigi表示首歌有少許改動，大家收到這版本都不是很長時間，事前沒有一齊排練。

九展個唱最快明年補場

Gigi提到首個個人演唱會，第二場因打風取消，表示最快明年才補場，因為要應付12月大學第一次考試。問她明年會否開多幾場還飛債？Gigi說：「我會加油，希望開多些場數給大家睇，但要自己有能力先，要不然好似浪費了大家的時間。」她透露完成香港演唱後，有機會去澳門和廣州巡唱，「當然希望到自己家鄉汕尾開騷，鄉親父老就毋須長途跋涉坐車來睇。九展演唱會，嫲嫲都有來，我在台上見不到她坐在哪裏，如果見到我會用鶴佬話跟她打招呼」。

林奕匡解釋大合唱《一生何求》入錯key因首歌重新編曲，事前又沒有綵排，「以前有學唱Danny的歌，但我不識中文隨口唱，現在才發現有些字唱錯了。入不到key不尷尬，唱live就是這樣，好似我獨唱《等》時，耳機失靈」。

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相關字詞﹕林奕匡 炎明熹（Gigi） 鍾保羅 張國榮 翁靜晶 喝采 陳百強（Danny）

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