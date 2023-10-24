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娛樂

薛家燕預告台慶跳舞會暈浪 陳茵媺不贊成女兒做YouTuber

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）、陳茵媺、周嘉洛及林正峰等前晚錄影節目《思家大戰》。提到下月無綫台慶，家燕姐剛收到監製通知，負責台慶表演，「我會帶領一班男士跳舞，不止跳十字步，可能是潮流最興的女團舞步，給觀眾驚喜。不過11月好忙，先後到馬來西亞、新加坡及內地工作，所以要夾時間回港排練。早前到潮汕拍飲食節目狂吃美食，胖了很多，現在要忍口減磅，否則唔夠輕盈跳舞」。她又透露從未試過被大批男士包圍跳舞，屆時可能會暈浪難集中精神。

陳茵媺近期忙於為劇集《羅密歐與祝英台》宣傳，老公陳豪返了內地拍劇，慶幸有奶奶幫手照顧3子女，「平日由我陪他們做功課、玩遊戲，近期要宣傳經常外出，之前帶了他們去深圳探爸爸，享受家庭日」。她稱子女對電視城感好奇，有提出想來參觀，估計子女將來也想做藝人，「最搞笑7歲孻女Camilla在家戴道具小后冠扮香港小姐，女兒同學的家長和老師都知我選港姐出身，但暫時女兒無透露想參選港姐」。

陳茵媺喜歡將生活日常放上網分享，女兒受影響也常自拍短片，如玩具開箱及推介食物。提到陳豪之前爆女兒有意做YouTuber？陳茵媺表示不贊成，更不批准女兒開個人社交帳號，「現在女兒年紀尚小，未必識保護自己私隱，特別現今網絡世界有好多事要防範，例如網絡欺凌，小朋友太細未必懂得處理」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕羅密歐與祝英台 思家大戰 陳茵媺 薛家燕

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