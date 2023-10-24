明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

展出昔日大尺度裸照 莫文蔚笑老公有少少呷醋

【明報專訊】莫文蔚（Karen）在上環舉辦入行30年展覽「莫后光年」，昨日最後一天展出，Karen先透過全息影像跟傳媒及粉絲打招呼，隨後再現「真身」。劉天蘭、糖妹及蘭茜到場支持，Karen逐一送上卡式帶道謝，展覽會尾聲，更展出當年推出專輯《全身莫文蔚》大尺度全裸瞓梳化的側身照，Karen表示可一不可再，婚後再如此大尺度只能靠AI。

Karen表示德籍老公Johannes於同學聚會已看過這輯相。問老公現在可批准再影？她說：「以前影落就無辦法，𠵱家梗係唔畀啦！好彩當年影相時好fit，現在無得再影，除非用AI。」老公是否專制？她笑說：「我諗佢有啲呷醋，應該要有少少呷醋先啱嘅，如果完全無感覺，又好似唔係幾好。」她甜絲絲稱老公一直陪伴留港，「真的不想分開，保持住青春」。

明年想與管弦樂團合作開騷

Karen稱個人展覽早前已在北京舉辦，希望到其他城市巡迴展出，「有些人都話有興趣，主要是場地問題，就算巡迴到德國，畀奶奶見到這些照片都不怕，奶奶一定會話正，可能佢都想影」。Karen指奶奶經常問她幾時到德國開騷，之前她在歐洲巡演，奶奶睇得好開心。問可有計劃開騷？她說：「暫時不會，之前一直巡演，都做了10年，現在想做得精簡一點，為環保也不想隔幾日又飛，盡量留港多些陪媽媽，也有計劃明年籌備在港開騷，最想跟管弦樂團合作。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕莫后光年 莫文蔚（Karen）

上 / 下一篇新聞