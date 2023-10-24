展出昔日大尺度裸照 莫文蔚笑老公有少少呷醋

Karen表示德籍老公Johannes於同學聚會已看過這輯相。問老公現在可批准再影？她說：「以前影落就無辦法，𠵱家梗係唔畀啦！好彩當年影相時好fit，現在無得再影，除非用AI。」老公是否專制？她笑說：「我諗佢有啲呷醋，應該要有少少呷醋先啱嘅，如果完全無感覺，又好似唔係幾好。」她甜絲絲稱老公一直陪伴留港，「真的不想分開，保持住青春」。

明年想與管弦樂團合作開騷

Karen稱個人展覽早前已在北京舉辦，希望到其他城市巡迴展出，「有些人都話有興趣，主要是場地問題，就算巡迴到德國，畀奶奶見到這些照片都不怕，奶奶一定會話正，可能佢都想影」。Karen指奶奶經常問她幾時到德國開騷，之前她在歐洲巡演，奶奶睇得好開心。問可有計劃開騷？她說：「暫時不會，之前一直巡演，都做了10年，現在想做得精簡一點，為環保也不想隔幾日又飛，盡量留港多些陪媽媽，也有計劃明年籌備在港開騷，最想跟管弦樂團合作。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵