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娛樂

章子怡汪峰宣布結束8年婚姻 「共同撫養子女 分離不代表辜負或背叛」

【明報專訊】現年44歲的章子怡與52歲內地歌手汪峰昨日同發表離婚聲明，宣布結束8年婚姻，兩人育有一子一女，將共同撫養。兩人的聲明中提到「分離不代表辜負或背叛」，是兩個成年人共同的決定。他們沒有提到離婚原因，網民議論紛紛，成為微博熱搜。

娛樂組

章子怡跟汪峰過往屢傳離婚，兩人也是正面回應，公開表示婚姻幸福，更為被誣衊考慮提告。昨早有內地娛樂博主在微博發布「汪峰章子怡確實離婚了」消息，至下午章子怡與汪峰發表聲明承認離婚。微博帳號「推理君江小宴」爆章子怡離婚外，又提到他們一對子女的安排：「女兒歸汪峰，兒子歸章子怡。」有網民指兩人離婚有迹可尋，他們已一段長時間沒在社交網曬家庭照，章子怡2月生日，過往汪峰會在社交平台發表愛的宣言祝生日放閃，但今年無影。有內地傳媒聯絡汪峰的身邊人求證，有異於過往高調反擊傳聞，汪峰的工作人員得知記者來意後就收線。

「我們之間沒是非對錯之爭」

昨午3時許，章子怡與汪峰各自在微博貼出相同聲明認離婚，他們寫道：「感謝大家一直以來對我和峰哥（我和子怡）的關心與支持。經歷八年婚姻的我們，經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係，未來將以親人身分共同撫養、陪伴孩子們長大，依舊是孩子們最信任的父母。我們曾攜手共度了一段美滿婚姻。八年間，我們共同照顧家人，養育子女，用愛構築了幸福的生活。我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛。這是兩個成年人共同的決定，希望可以得到大家的理解與支持。生活的悲喜與苦樂本就不是簡單的是非評判，我們換一種方式來讓彼此更好的成長，不會因分離而減少對孩子們的分毫愛意。出於對孩子們和家人的保護，避免過多佔用公共資源，我們做以上聲明，此後不再對此事作任何回應。」

葛薈婕：他們的事對我不痛不癢

章子怡與汪峰離婚惹網民熱議，由兩人的感情事、事業及身家比較，有提到汪峰結婚三次離婚三次，他跟葛薈婕沒結婚，但育有女兒「小蘋果」，一直由章子怡照顧，並視如親生女兒。「小蘋果」已17歲，跟生母疏離。葛薈婕曾多次公開鬧汪峰是渣男，提到交往時經常跟他到澳門外，也提到對方的感情生活混亂，指汪峰因為章子怡的名聲才收斂了。昨晚葛薈婕做網上直播時被網民問對章子怡與汪峰離婚一事，她說自己就是笑一笑，「我個人覺得，我和老汪分開這麼久了，孩子也這麼大了，不要影響到孩子就好。他們感情的事對我來說不痛不癢」。她又說：「子怡姐姐眼睛打開了吧！」

章子怡曾指感情事不能勉強

外界對離婚原因有各種揣測，有傳汪峰跟嫩模有曖昧被「捕獲」，但只是傳聞一則，沒有證實。有網民翻出章子怡曾在節目中被問：「汪峰出軌了怎麼辦？」她馬上回應：「我覺得峰哥不敢吧！真有的話就隨他去吧，他一定會後悔一輩子的，我絕對不強迫，我覺得什麼都可以勉強，就人與人之間是真的不能強迫的。」部分網民對章子怡離婚表示支持，指她婚後為照顧家庭減少工作，她畢竟是「國際章」，是時候再發光。

相關字詞﹕葛薈婕 離婚 汪峰 章子怡

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