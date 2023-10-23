【娛樂場】《張艾嘉的仲夏夜之夢》 影后聲入人心帶觀衆走近古典樂

愛上朗誦聲演

張艾嘉曾跟台灣鋼琴家嚴俊傑合作《雷諾爾》，又在靈異題材劇場作品《魅》中化身說故事的人，一人分飾13角，今次《仲夏夜之夢》再挑戰個人紀錄，一人分飾14個角色，「自從做完《蕾諾兒》演出後，我就愛上了這種朗誦的聲音表演。跟演戲或唱歌都不一樣，每次都快呼吸不過來……」

焦元溥改編的《仲夏夜之夢》結合孟德爾遜清新可喜的劇樂，由港樂駐團指揮廖國敏指揮，張艾嘉旁白，聯同女高音邱芷芊和張瀞丹，以及港樂合唱團女聲部演出。《仲夏夜之夢》以獨特的方式將喜劇、悲情、虛幻假像與討人歡喜的角色融為一體，是莎士比亞最受鍾愛的作品之一。故事圍繞雅典大公爵提修斯和亞馬遜女王喜波麗達的婚禮，以及兩對私奔的恩愛情侶，萊珊德和赫米亞及狄米區和海蓮娜。仙子的介入，使4人之間的愛情變得迷亂，幸好所有愛侶最終能有美好結局。

德國作曲家孟德爾遜小時候經常和姊姊一起扮演《仲夏夜之夢》，可見他對莎士比亞作品的熱愛，促使他為該劇創作音樂。他17歲時為這名著寫了一首序曲，作品首演時被譽為「最完美的樂曲之一」。其後孟德爾遜被委約為《仲夏夜之夢》創作劇樂，當中包括世界著名的「婚禮進行曲」。

聲音的魅力 助投入角色

三奪金馬影后的張艾嘉，歷年參演逾百部電影，身兼演員、編劇、導演和監製。2008年與「非常林奕華」合作演出舞台劇，曾任編劇和主演《華麗上班族之生活與生存》。張艾嘉受訪時提到參與《仲夏夜之夢》擔任說書人的好玩，「好有挑戰，因為聲音的變化，這是好玩的地方」。她稱無論交響樂劇、電影與電視劇，聲音對表演是極之重要，說好台詞，會發現聲音的魅力，能幫助迅速進入角色。張艾嘉今次聲演14個角色，演不同角色時腦海會閃現不同畫面，否則難演出感覺，她是半表演、半朗誦。張艾嘉愛古典音樂，認為古典並不代表老，跟現在的音樂一樣好聽，並和現在的故事一樣精彩，希望有更多人認識，讓更多觀衆走近古典樂。

《張艾嘉的仲夏夜之夢》指揮廖國敏是現任香港管弦樂團﹙港樂﹚駐團指揮、澳門樂團音樂總監兼首席指揮，以及澳門國際音樂節節目總監，曾獲美國《費城詢問報》譽為「令人矚目的指揮奇才」，2014年於巴黎國際史雲蘭諾夫指揮大賽勇奪亞軍、觀眾大獎和樂團大獎，並獲費城樂團委任為助理指揮，為該團史上首名華人助理指揮。

《張艾嘉的仲夏夜之夢》

節目內容：孟德爾遜｜《仲夏夜之夢》序曲及劇樂

演出日期：11月3及4日（門票現於城市售票網發售）

地點：香港文化中心音樂廳