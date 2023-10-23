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娛樂

李佳芯自揭童年專注力不足 金像導演關家永患ADHD不是世界末日

【明報專訊】李佳芯（Ali）昨日出席活動呼籲關注專注力失調及過度活躍症（ADHD），自爆小時候讀書專注力不足，上堂總不能集中，個腦不知飛去哪裏，長大後才發覺當對某範疇有興趣，可以坐低10小時做同一件事，「永遠做直播都食螺絲，不知為何總會突然腦海一片空白，無數次世界盃講錯奧運，到現在都是這樣，所以我是不適合做司儀，演員比較啱我」。

曾自責成績落後 確診後釋懷

Ali表示每次被問到可有劇拍也不知點答，因一切都是等公司安排，「聽過有監製問我期，但一日未開工，我都當冇。所以都係聽住先」。Ali稱若演員拉到條橡筋太緊會乾，經歷過一段時間不停演戲，既然有機會停一停，休息過再做反而狀態會更好，對她而言可能會有更多變化。

電影《奇異女俠玩救宇宙》奧斯卡金像獎最佳導演關家永是ADHD患者，他為活動拍片分享經歷，「當我開始寫《奇異女俠玩救宇宙》的時候，並不知道我有ADHD，只是寫下了我混亂的經驗，也就是我腦袋的運作方式。因而開始接觸ADHD資訊，意識到這正是我日常生活寫照。確診ADHD令我對自己的處境找到合理、實在的解釋。以前只能怪責自己成績落後於人，當確診後我釋懷了，終於明白毋須將自己限制在常人的期望中。感謝大會舉辦ADHD關注周，邀請我成為主題講者，希望大眾明白確診ADHD不是世界末日，反而令我更懂得為自己建立一個系統，在過程中茁壯成長」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕李佳芯（Ali）

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