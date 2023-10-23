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娛樂

陳茵媺爆孻女勁冧周嘉洛 徐文浩戒酒減夜蒲專注工作

陳茵媺爆7歲孻女Camilla對周嘉洛心心眼︰讚佢好可愛

【明報專訊】陳茵媺、周嘉洛、徐文浩、鄺潔楹和羅毓儀等昨日宣傳無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》。司儀在遊戲環節要求一眾演員示範當知道另一半拍劇，要拍親密戲時的反應，陳茵媺即用手掩眼，搞笑示意無眼睇。黎學勤則出絕招，當眾跪地向前輩馬海倫示愛搶鏡，又與周嘉洛齊向馬海倫獻吻，場面溫馨又搞笑。

仔女追問劇情

陳茵媺大讚周嘉洛靚仔又有型，大爆孻女Camilla都心心眼，在她面前讚嘉洛哥哥好可愛。問到女兒有沒有提出想見周嘉洛？陳茵媺笑說：「暫時未有，她這個歲數還小，如果有就弊喇。」被讚的周嘉洛扮怕醜低頭微笑，說小朋友細細個已經人品好。提到丈夫陳豪正在深圳拍新劇《企業強人》，陳茵媺日前帶子女探班，一家五口在酒店房欣賞新劇首播，「仔女追問我劇情，覺得我好冷酷，爸爸好有趣，見到周嘉洛同游嘉欣親嘴，問我是不是真的。我和陳豪都有親熱鏡頭，由於小朋友平日在家見慣，不需要禁看」。她透露子女首次看父母的劇集，覺得與平日所見感覺很不同。

鄺潔楹墊高咀徐文浩

身高185厘米的徐文浩與153厘米的鄺潔楹劇中有感情線。二人身高有很大差距，拍親熱戲要刻意遷就，鄺潔楹笑言經常要加墊企高。徐文浩早前醉酒與一名女子乘的士時，在車廂內做出親熱舉動成網民熱話，他表示事件報道後，有向公司解釋，慶幸工作未受影響，並認為事情已告一段落，承認與該女子沒有再聯絡，「我已經戒酒，只飲水，減少再去夜店，盡量避免有同類事件發生。以後坐車會小心，知道要為自己的行為負責，始終是公眾人物，以後會專注工作，做好自己 」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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