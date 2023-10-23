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娛樂

開騷自嘲唔方便攬人 周國賢Lolly Talk保持距離合照

【明報專訊】周國賢帶領樂隊Zarahn假西九文化區舉行《Endy Chow jaugwokyin The Curtain Call香港演唱會2023》，前晚開鑼，全場只設企位，歌迷熱情rock足一晚。與周國賢同期2004年出道的老友藍奕邦任首場嘉賓。兩人同穿白衣襯到絕，自嘲是「老MK」，他們先合唱《守口如瓶》，藍奕邦的咪高峰失靈沒聲，他主動提出重唱，隨即重來一次，歌迷開心歡呼。

爆孖藍奕邦出騷前飲酒

周國賢與藍奕邦合擺心心手勢，滲出hehe味，藍奕邦說：「上年原定答應做Endy的3場紅館騷嘉賓，可惜當時被定為與新冠病毒確診者有密切接觸人士，結果去不到，所以今（前）晚要來。」見藍奕邦飲水，周國賢自爆秘密，稱二人試過開騷不止飲水，還飲威士忌，踢爆藍奕邦某次酒後出席頒獎禮，跳跳紮興奮出場。

周國賢早前與女團Lolly Talk合照，當中環抱成員阿蛋（黃詠霖）和Yanny（劉綺婷），惹網民斥他行為似抽水鹹濕怪叔叔，當藍奕邦臨落台欲抱抱，周國賢斷然拒絕說：「呢排唔方便攬人。」藍奕邦聞言主動攬實老友，場面搞笑。完騷後，周國賢直認頭場多蝦碌情况，因今次開騷嘗試新表演方法，所以特別緊張，並透露每晚演出流程和嘉賓略有不同，第二晚嘉賓是張繼聰，大讚對方講得又唱得。

問到會否邀請Lolly Talk做嘉賓，周國賢稱成員阿妹（黃敏蕎）、Sinnie（吳倩怡）和Elka（鄭芷淇）有來捧場兼在後台合照。他說：「太敏感的人今次沒有來，我同阿蛋其實本身認識，她幫我拍過MV。即使再見她和Yanny不會尷尬，我這年紀任人點寫都不會介意，得啖笑。知道有粉絲好惜和緊張她們，希望不要再拿此事來講。」

周國賢強調前晚合照好小心，主動要求跟Lolly Talk成員中間相隔一大條罅，保持安全距離，「因為那次與Lolly Talk合作，有跳舞環節，本身我好驚跳舞，靠她們教識。完成演出後，視她們為親密戰友才會那樣影合照」。他透露完成演唱會，打算放假休息獨自去外地旅行，又計劃到台灣和日本，與當地音樂人傾合作交流，不排除往海外做巡唱。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕藍奕邦 周國賢

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