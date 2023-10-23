三度喪親 廖啟智離世領悟「規劃圓滿人生」 陳敏兒盼助同路人減遺憾

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

63歲的陳敏兒活躍於1980年代電視圈，當年無綫藝訓班畢業後，火速上位任女一，合作男拍檔包括梁朝偉、周潤發、萬梓良、黎明、黃日華等，其中與劉德華合演劇集《獵鷹》大受歡迎。在電視圈工作10多年後，事業順境的陳敏兒開始思考人生意義，眼見形象被定型，局限演社工、女警、老師等千篇一律角色，加上日以繼夜密集式拍攝時間，導致身心俱疲和壓力沉重。她選擇在事業高峰期引退，決定「轉行」展開人生新一頁，成為全職家庭主婦和母親。

將亡父的愛投放3子 變怪獸家長

那時大部分朋友斷定陳敏兒太熱愛演戲，退出不夠3個月會按捺不住復出，事實證明她退出多年，沒半點戲癮，零心動復出，全因當日經過心思熟慮。謙稱從不是好戲之人的陳敏兒說：「當年活得不開心，不喜歡『陳敏兒』這個人，便想透過所演角色進入另一個人的世界，當時覺得自在和舒服。直至1990年代，接受完心理治療，拆解了很多心結，從而開始接納自己。自此覺得沒需要再去演繹別人角色，頓時對演戲失去渴求。」

由演員轉做全職媽媽，陳敏兒承認起初需要時間適應，遇到不少困難和挑戰，原來同心理因素有關。她提到兒子尚未出生，父親在外地公幹期間突然心臟病發離世，在毫無心理準備下，從此父女永訣。由於兩人感情深厚，陳敏兒花了很長時間才能走出喪父陰霾。可能未處理好分離的創傷鬱結，她將對亡父的愛全部投放到三子身上，結果適得其反，「因為父親突然逝世，令我覺得生命很脆弱，以至我湊小朋友時常帶着誠惶誠恐心態，變成『超級憂慮型媽媽』，即是大家口中的怪獸家長。全因當年沒整理好情緒，就強迫自己去面對」。

曾因育兒問題 與智叔頻摩擦

後來這緊張媽咪發覺自己病態地過度保護孩子，有可能患上產後抑鬱，陳敏兒回憶當年兒子未滿月，嚴禁所有人，包括其母和奶奶埋身抱孩子，怕細菌傳染，之後又憂慮小朋友成長健康，衣食住行各方面都要求完美，狂刨育兒書扮專家操控一切。結果全家陷入噩夢中，她變得不可理喻，使智叔承受巨大壓力，育兒觀念不一，導致夫婦摩擦頻生，也為下一代的成長過程留下陰影，是一個很大的教訓。

陳敏兒以為無微不至的保護可以避免失去，怎料孻仔廖文諾2003年僅3歲時，確診患血癌，6歲逝世。喪子打擊終令她有所覺醒，明白生命不能由人掌控，要學識放手，才活得開心自在，她形容自己性格膽小又過分憂慮，卻因為失去兒子的痛苦經歷，才頓悟生命無常，有些事已無法改變，倒不如拿出勇氣面對，使她學會堅強撐過傷心的日子。

倡五道人生 化解矛盾

智叔2021年因癌症病逝，陳敏兒第三度承受失去摯愛的衝擊，令她明白要及早安排人生時間表。回想當日智叔從醫生口中被宣判死期將至，心情很動盪，陳敏兒難忘當時情况，「智叔個病來得很急，檢查時已發現是末期中的末期，沒有醫治方法。任憑他平日如何成熟、有智慧、豁達都好，當這個死亡巨浪衝擊過來，掀起很多負面情緒，有好多心底遺憾隨即澎湃湧現」。一直守候陪伴患癌病的丈夫，陳敏兒領悟每個人必行到人生終點站，生前應做定迎接死亡準備，為自己實踐「圓滿人生規劃」。她稱雖未能看透生死放低所有執念，惟盡量日日清，她很喜歡智叔演過的舞台劇《相約星期二》，故事背後信息，提醒大家要反思，應該積極過每天，讓人生更有價值和意義。

近年陳敏兒常透過講座與人分享生死教育的重要，提倡五道人生「道愛、道謝、道歉、道諒、道別」，以化解人與人之間的矛盾和修補關係裂痕，從而不再帶有遺憾，「有些朋友試過因政見與親友反面，或者好多人相繼移民要分離，還有疫情影響……生離死別的情緒一定要好好處理，就可以離開前將人生遺憾減到最低，不要抱後悔和內疚。以我為例，仍然對生命充滿熱情，不捨得死，好想將自己上堂學到的事分享幫助他人，否則錯過機會就是遺憾」。

承認曾體罰兒子 幸無損母子情

兒子廖文哲和廖文信現已長大成人，分別投身音樂和演藝幕後行業，陳敏兒承認在孩子成長期，母子曾出現摩擦、責備甚至體罰，慶幸現在大家感情要好，「早前感染新冠病毒，我變得抑鬱又意志消沉，甚至厭世，好怕翌日一睡不起。於是每晚臨睡前同兩個仔講『仔，阿媽真的好愛你們！』我記得當年為了一幅畫而鬧個仔蠢，兒子沒有反駁，後來我跟他道歉，說我不是『完美媽咪』，但他原來已記不起此事」。

陳敏兒回想當年曾被母親反對入娛樂圈，因此體會放手讓兩子自由發展的重要，沒有強逼他們傳承父母衣缽。她又關注到近年愈來愈多人受情緒困擾，產生抑鬱而自尋短見的不幸事發生，相信人人都會面對不同壓力產生情緒，最緊要找到紓解方法，包括足夠睡眠休息、吸收食物營養、適當運動和找人傾訴。

視提升身心靈健康為使命

陳敏兒道出當年陪伴孻仔廖文諾醫病時，一度有輕生想法，懷疑自己患抑鬱，經醫生判斷，提議她服用維他命B雜，即令她不藥而癒。她分享最近自身經歷，「千萬不要同自己講『我要振作、樂觀』，反而會覺得自己更加意志低沉無能為力。第一件事是嘗試去接納，不要抑壓、逃避，勇敢面對，由它存在，情緒慢慢會消散」。能幫人提升改善身、心、靈三方面健康，陳敏兒視為目前最重要使命，希望人人都找到合適方法治癒自己，開心找到生命的價值。

場地提供：善心生命文化紀念館

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