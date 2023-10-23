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娛樂

【開箱】《惡中之惡》池昌旭扮臥底致敬港產警匪片

【明報專訊】Disney+早前推出韓劇《Moving超異能族》大受歡迎，池昌旭與魏河俊合演《惡中之惡》緊接推出，新劇以1990年代為背景，講述警方為了把中日韓跨國毒販一網打盡，安插警員到犯罪集團蒐證的故事。單看故事大綱，已覺熟口熟面，劇中池昌旭飾演警方臥底，魏河俊則是黑幫頭目，兩人鬥智鬥狠，頗有向經典港產警匪片如《無間道》或《英雄本色》致敬之意。

魏河俊跨國販毒

《惡中之惡》於9月27日首播，全劇共分12集，至今已播9集，10月25日將會推出最後3集。故事以1990年代韓國首爾為背景，鄭企鐵（魏河俊飾）本是夜店DJ，獲江南區某黑幫頭目提攜，讓他打理夜店。一年後，鄭企鐵建議染指毒品生意，但遭頭目拒絕，於是招兵買馬，剷除對方並接手生意，開始在夜店販賣新興毒品「江南水晶」，又聯同日本和內地展開跨國販毒大計。韓國警方為了把毒販一網打盡，招攬鄉村警察朴俊末（池昌旭飾）充當臥底，潛伏鄭企鐵身邊，蒐集犯罪證據，務求把跨國集團連根拔起。

《惡中之惡》故事簡單直接，主線是朴俊末潛入黑幫，成為核心人物的過程。朴俊末假扮鄭企鐵已離世「兄弟」權太虎的堂兄權承昊，聲稱要為死去堂弟復仇，由負責駕車在夜店巡邏的「小弟」做起，其後在警方設局下，拚死為鄭企鐵擋刀而「上位」，躋身鄭企鐵保鑣之列，再施展離間計，令鄭企鐵與幫中元老互相猜疑，朴俊末趁機進入組織核心，與中日毒販接觸。

與此同時，朴俊末的警察妻子劉宜貞（林世美飾）意外捲入此案，成為另一臥底。話說朴俊末與妻見面，鄭企鐵突然現身，原來後者與劉宜貞識於微時，視女方為初戀對象，打算透過朴俊末重新追求她。劉宜貞為了協助丈夫完成任務，自願用美色親近鄭企鐵，究竟劉宜貞是幫忙還是幫倒忙？還看結局交代。

鄭企鐵身為黑幫頭目，處事深謀遠慮，多次懷疑朴俊末真正身分，多得「主角光環」，每次總能化險為夷，例如第3集鄭企鐵與兩名元老出海釣魚，其實進行毒品交易，發現電筒印有警察標誌，於是懷疑組織內有臥底，矛頭直指朴俊末，後者藉着救鄭企鐵脫險而獲得信任；第4集講述劉宜貞母親病逝，鄭企鐵帶同朴俊末前往靈堂致祭，後者為免身分識穿而不敢入內，豈料年幼侄兒前來相認，幸好朴俊末上司石道亨（池承炫飾）及時解圍。

周潤發另類「客串」

《惡中之惡》最大看點就是兩大「男神」池昌旭和魏河俊鬥戲，池昌旭飾演鄉村警察朴俊末，因為父親吸毒，令他無法晉升，職位比妻子更低，因此決定當臥底，不惜代價破案。池昌旭有大量動作戲，跟他演過同類作品如《權慾叛戰》更具速動感，打得之餘也會捱打，並非標榜無敵，感覺較為真實。池昌旭也有感情戲，第4集朴俊末外母離世，他在鄭企鐵身旁不得流露任何感情，其後他借去洗手間為由，在靈堂外爆喊拜祭，演來令人動容。至於魏河俊扮演黑幫首領，眼神兇狠令人有毛骨悚然之感。上位後更見兇殘，對敵人毫不留情。

《惡中之惡》加插不少香港元素，例如黑幫組織的辦公室電梯貼滿1990年代港產片《喋血雙雄》、《英雄本色》等海報，對白又刻意提及周潤發，其中一幕講到朴俊末傷癒出院，「兄弟」護送他離開時說：「你想學周潤發嗎？你就是打不死，好像《英雄本色》一樣。」港迷看罷必定會心微笑。

相關字詞﹕魏河俊 池昌旭 韓劇 惡中之惡 開箱

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