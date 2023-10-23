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娛樂

訪港宣傳新片《祈憐之歌》 岩井俊二想拍《燕尾蝶2》

【明報專訊】《情書》日本導演岩井俊二自編自導新片《祈憐之歌》，獲邀參加第20屆香港亞洲電影節，他來港宣傳兼出席工作坊。《祈》片將於本月26日在港上映，講述少女祈憐（AiNA THE END飾）在街頭演唱，逸子（廣瀨鈴飾）成為她的經理人，助她出道做歌手，某日逸子失蹤，警方調查期間，祈憐重遇失聯多年的胞姐男友潮見夏彥（松村北斗飾），繼而揭開日本311大地震發生的故事。

日本女歌手AiNA THE END（簡稱AiNA）飾演祈憐，兼唱主題曲《Kyrie．憐憫之歌》，岩井俊二接受本報訪問時稱，AiNA能夠應付大量唱歌場面，比起演員更適合擔綱。他又表示看過AiNA演出，肢體動作甚有個性，相信她能勝任，「戲中一人分飾兩角，她能自然地演出兩者分別，不需我多作解釋，證明她有才華」；同樣跟岩井俊二首度合作的《昨日的美食》松村北斗，亦獲導演讚聰明，比想像中更會演戲。

戲中不少街頭表演場面，岩井俊二透露私下有夾Band，負責低音結他，坦言10年前已想拍攝類似故事。岩井俊二執導不少愛情片如《情書》、《四月物語》及《最後的情書》等，被喻為「純愛電影大師」，對於這個稱號，雖然感到開心，強調只想拍好電影，不太在意評語。他表示通常會準備3個劇本，然後四出找投資者，哪個劇本獲選就拍。原本他想拍華語片《你好！之華》續集，但因時機未到，於是先拍《祈憐之歌》，他又說最想執導《燕尾碟》續集或外傳。被問到近年不少日本導演都跟影視串流平台合作，岩井俊二坦言不介意作品在大銀幕或電視機播放，只要有觀眾就開心，笑說就算觀眾只看他的電影海報，也感高興。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳

相關字詞﹕情書 日本電影 祈憐之歌 岩井俊二

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