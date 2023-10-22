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娛樂

【娛樂場】《浪漫台灣48小時》施焯日蔡景行攞正牌識女仔

【明報專訊】近年到台灣拍攝的各類型綜藝節目不少，一般是食買玩、旅遊及生活體驗，甚至環島拜神都有得睇。無綫J2台今年4月安排施焯日（阿發）與蔡景行（行仔）主持《見步行步 台灣篇》，睇住他們連「港普」也稱不上，以「爛」國語鬧笑話，令人留下印象。兩人再出發到台灣拍攝《浪漫台灣48小時》，今次有重要任務，就是識女仔。台灣女生給外界的觀感是溫柔、說話嬌嗲，節目讓阿發、行仔攞正牌識女生。

孖寶兄弟分開約會

阿發與行仔組成的「發行CP」好可愛，有看過《見步行步 台灣篇》 的觀眾會有印象，兩個後生仔在完全不知拍攝安排的情况下，到高雄接受考驗，步出機場時還是手拖手，全程行孖咇互相支持。今次《浪漫台灣48小時》是約會旅遊實境節目，拍攝形式不同，男女約會難讓阿發、行仔繼續以孖寶兄弟行動，節目組將兩人分開，單獨接受挑戰。他們代表香港男生，體驗與台灣女生約會，並使出渾身解數，務求贏取台灣女生芳心。

8個不同職業女生登場

《浪漫台灣48小時》共20集，節目組安排8個不同職業的台灣女生登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機（電單車）網紅、檳榔西施、網紅、cosplayer、普渡女神及成人直播台女優。他們要討得女神們的芳心，約會的活動不止行街、睇戲及飲茶咁簡單，最有艷福是行仔，獲安排跟對象浸溫泉；行仔過往在鏡頭前牙擦擦，信心十足，但面對初相識的女生浸溫泉約會，就要看他是否享受了。

阿發今次跟行仔分開「搵食」，笑言起初都驚同行仔爭女仔有拗撬，他說：「原來我得好少時間見行仔，今次是體驗台灣女生的性格，香港同台灣約會交往有什麼分別。」談到最難忘經歷，阿發話：「不要太相信社交媒體的照片，完成整個節目後，我終於知道最鍾意的人是行仔。」他對台灣女生的溫柔及禮貌讚不絕口，而且表達較婉轉，令人很有親切感，但他對異地戀表示抗拒，理由是「本地戀都已經好麻煩，異地戀會更煩」。

行仔：都是複雜生物

行仔形容跟阿發已到心有靈犀階段，「由《關注組》到《見步行步》及《台灣學呢啲》後，我們建立的默契可再次運用出來。大家夾到，很多事情不用開口已經明白」。 他透露借約會台灣女生，介紹台灣旅遊及約會景點。談到今趟最難忘的約會，是跟女嘉賓一起浸溫泉，行仔笑說︰「過程非常尷尬，不敢亂望，對方反問我為何全程只望住她對眼。」行仔對台灣女生最先的感覺是溫柔，事實上都是「比較複雜的生物」。

《浪漫台灣48小時》

10月23日起（周一至五）晚上8:30

無綫J2台（82台）

相關字詞﹕施焯日（阿發） 蔡景行（行仔） 浪漫台灣48小時

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