明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

李玟長眠武漢 天使雕像遺愛人間 李媽媽心如刀絞 指CoCo生前好痛苦

【明報專訊】歌后李玟（CoCo）今年7月5日離世，終年48歲。李玟家人完成CoCo心願，因CoCo生前公開說自己是「武漢姑娘」，故家人將CoCo的骨灰安排於家鄉武漢石門峰紀念公園安葬。昨日舉行下葬儀式，園內的「武漢姑娘回家 CoCo李玟紀念展」亦同步開幕，讓粉絲一同懷念這位歌后。在紀念展開幕的媒體見面會上，CoCo母親及兩名家姐李秋林、李思林出席，李媽媽自CoCo離世後大受打擊，她在會上首度公開發言談女兒的婚姻，多次稱CoCo好痛苦。

CoCo的媽媽及兩姊李秋林、李思林昨早上抵現場，墓地位置及場地佈置亦曝光，有七彩階梯，墓碑旁有紫色花卉裝飾，並設有巨型天使雕像，寓意遺愛人間。CoCo的墓碑上刻有「太陽暖人，月光愛人」的墓志銘。下葬禮是私人性質，李爸爸的骨灰也是下葬於此，CoCo的粉絲一早到場要送別偶像，但只能遙望。下午是公開的追思會，開放場地讓粉絲跟CoCo告別，眾人穿上黑衣並自發帶花束，現場變成花海。儀式中播放CoCo的歌曲《想你的365天》。

CoCo三度提離婚 等不到簽紙

下午CoCo的家人出席紀念展開幕媒體見面會，李媽媽「白頭人送黑頭人」，在記者會上對CoCo離婚一事首度發聲，她以普通話說：「CoCo非常的苦惱、非常的痛苦，她多次提出離婚，有兩次被哄騙把她的離婚書打回來，第三次是最近，也許你們想這次會成功了，我都想這次也許會成功了，是的，這次的離婚書已經到了上面的法庭，批下來了，說等兩周以後來簽字，就在這時，CoCo突然的離世，她永遠地走了，白髮人送黑髮人心如刀絞，我老了，但是我並不糊塗，我的腦筋還清楚……趁我還有一口氣，我要保護我僅剩下來的3人家庭，謝謝你們聽我講這些話，謝謝！」

李秋林：讓妹妹與父親相聚

CoCo的大姊李秋林會上稱，將妹妹安葬在武漢石門峰的公墓，是遵從媽媽的意願，將父女同時安葬於此，得以讓從小就沒見過爸爸的妹妹，以另一種方式和父親相聚。李思林透露除了現在已有的紀念園和紀念館，家人希望每年都能同喜愛妹妹的歌迷一起舉辦悼念活動，以此紀念和緬懷CoCo，並計劃以CoCo和家人的名義設立慈善基金，延續CoCo樂觀向上的積極精神。另外，據稱家人已計劃在紀念園為CoCo立雕像，於李玟出道30周年當天，即2024年6月15日舉行揭幕儀式。

調查CoCo死因 追究造謠者

CoCo家人又透過律師向傳媒透露，已正式去信香港特區「死因裁判庭」，要求調查CoCo的死因，並申請公開聆訊。又提到針對一些流言蜚語與爭議困擾，特別是有人對CoCo兩名家姐有目的抹黑造謠與攻擊，令李媽媽痛心與憤怒，會拿起法律武器，依法追究抹黑造謠者的法律責任。

娛樂組

相關字詞﹕武漢 李玟(CoCo)

上 / 下一篇新聞