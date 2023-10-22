陳百強逝世30周年 胞兄感恩Danny獲歌迷愛戴

徐日勤曾為Danny監製音樂，合作無間，大讚Danny靚仔又有型，並分享昔日難忘事，「大家在錄音室，為做好音樂，間中會有爭拗。Danny很有原則，我就堅持己見。至於化解方法，通常我會買支靚酒，讓Danny飲兩杯，他自然就會聽我講」。

鄭國江遺憾與Danny少見面

寫下無數經典作品的鄭國江老師，記得當年獲Danny經理人邀合作，為Danny首張唱片《眼淚為你流》填詞，之後陸續填寫其他歌曲，可是兩人合作多次，遺憾很少見面接觸。

陳百靈與陳百良大讚參賽者的實力水準非常高，冠軍是他們心水，比賽亦令他們勾起對弟弟的懷念及片段記憶。陳百靈慨嘆Danny已離開30年，但歌迷仍很愛戴偶像，十分難得，還大讚歌迷會舉辦的紀念活動非常成功，讚揚他們團結，做事又有交帶。他們說：「之前Danny的冥壽紀念活動，我都有唱歌，最喜歡的歌曲是《等》和《一生何求》。電影就喜歡《喝采》，此片有修復版將會上映，屆時會再去捧場。」

記者：林蘊兒