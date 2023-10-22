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娛樂

伙陳蕾合辦生日會 洪嘉豪宣布明年4月攻紅館

【明報專訊】10月壽星陳蕾與洪嘉豪首次聯合慶祝，昨日於九展舉行「陳豪生日森友會」，招待約500名粉絲入場。現場設有不同打卡位供拍照留念，當中有人配合主題以奇裝打扮搶鏡。生日會在婚宴禮堂舉行，陳蕾與洪嘉豪一齊切餅又開香檳祝酒，被嘲似一對新人，但他們拒玩「合巹交杯」，然後跟全場大合照留念。工作人員捧出兩個生日蛋糕，其中一個是紅館造型，寫上陳蕾與洪嘉豪名字，預祝兩人於明年3月及4月的紅館演唱會成功。

陳蕾紅館騷加開一場

陳蕾稱過去較少辦大型生日派對，怕歌迷花時間又要破費送禮。今次的生日會出場感覺似婚宴，開心好玩但又有少許尷尬，她說：「我們在新娘房等候出場，然後切餅又祝酒，都是公司安排，不過都開心可跟歌迷近距離見面。」洪嘉豪自爆疫情期間，兩人以「陳豪有約」做網上直播，當時曾邀真正陳豪做嘉賓，可惜對方沒空，或待明年生日再邀請他。

早前宣布失戀的陳蕾否認歌迷為她搞生日會冲喜，最開心是收到驚喜生日禮物，「明年紅館演唱會原定開3月3及4號兩場，因內部預購爆滿，決定加開5號，合共3場。比我預期反應好，所以好開心，畢竟入行多年，終於開到大型騷」。問到生日願望，陳蕾希望身體健康，暫沒再想感情事。

洪嘉豪生日願望陪家人

洪嘉豪台上宣布明年4月首攻紅館，暫定開兩場，加場與否視乎售票情况。他稱已開始緊張，「現在已開始準備，希望做到最好。我不打算跟陳蕾互做嘉賓，因不是太夾，就似去食日本壽司，但夾硬用火鍋煮熟魚生來食，變成破壞氣氛」。他自覺隨年紀漸大，生日願望只想多陪家人，簡單食飯慶祝已開心。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕紅館演唱會 洪嘉豪 陳蕾

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