明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

MIRROR《聲夢》歌手首度同台合照 王智德邱傲然讚鍾柔美潛力無限

【明報專訊】MIRROR成員王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與P1X3L成員歐鎮灝（George），昨日聯同《聲夢》歌手鍾柔美（Yumi）到將軍澳出席「感受澳門樂無限嘉年華」開幕活動，吸引大批粉絲現身支持各自偶像，變成鏡粉大戰聲夢粉，場面熱鬧。現場見Yumi粉絲被鏡粉左右夾攻，為了幫偶像造勢不停吶喊。活動結束後，記者要求眾人合照，由於MIRROR與Yumi分別是ViuTV與無綫歌手，公關不停說「唔係咁好」，反而Alton、Tiger及Yumi表現大方，造成MIRROR與《聲夢》歌手首次同台合照。

記者：柯美

Tiger與Alton否認鏡粉左右夾攻Yumi粉絲，認為是三面台，一定有人在中間，誤會而已。提到Alton後援會解散後，昨日仍有大批粉絲現身支持，Alton開心又感動，稱粉絲用不同方式支持自己。

後台有打招呼

對於他們與Yumi同台卻沒交流，Tiger與Alton說：「是大會安排，有機會不介意跟Yumi交流，之前未見過她，但在後台都有打招呼，上台都有講good show，大家都好有禮貌。（會否與Yumi切磋舞技？）有多些工作和多點曝光當然好。（覺得Yumi表現如何？）潛力無限，她上台表演時，我們在後台，沒機會正面睇，但都感受到氣氛。」

Alton透露與Lokman已正式離開Tiger的服裝品牌，但無損兄弟情，「我們沒有拗撬，嚴格來講大家想多些空間」。今年是MIRROR成軍5周年，將有一連串活動，他們透露稍後推出限量版禮物包及電影《12怪盜》有互動體驗場等。

Yumi表示不知及沒留意大會不想她與Alton、Tiger合照，只留意到不同粉絲的牌，覺得很震撼，所以未感尷尬。公司亦沒提醒她與MIRROR同場的規限，叫她做好自己就可以。

Yumi不介意較量舞技

Yumi表示首次跟MIRROR成員合照，大讚兩人親切，會照顧大家，「我演出經驗不多，所以都有留意他們，值得向他們學習。（可想跟他們較量舞技？）有機會不介意，可以學多些東西，增加演出經驗」。談到她的粉絲夾在兩人的粉絲中間？Yumi表示粉絲每次來支持她都很辛苦、很不容易，所以好開心見到他們。

相關字詞﹕鍾柔美（Yumi） 歐鎮灝（George） 邱傲然（Tiger） 王智德（Alton）

上 / 下一篇新聞