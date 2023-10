【開箱】續談《刺客旅館：捍衛任務世界》 壓軸大戰可觀 血腥媲美《殺神John Wick》

【明報專訊】昨日談到影視串流平台Prime Video上月首播《殺神John Wick》外傳劇《刺客旅館:捍衛任務世界》(The Continental: From the World of John Wick),一連3集交代殺手集團高桌會旗下穹天屠酒店紐約分店經理榮士敦(哥連胡杜飾)年輕時投身黑道的原因,全因前任經理柯馬克(米路吉遜飾)殺害其兄法蘭基,他為報仇決定血洗酒店,最終更取而代之,成為新任經理的經過。