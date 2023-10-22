《花月殺手》美開畫料收1.7億不敵《Eras Tour》

《花月殺手》講述1920年代印第安歐塞奇族因原居地發現油礦，獲巨額收入後，惹來貪婪的白人垂涎，揭開謀財害命的悲劇序幕。本月13日在美國開畫的《Eras Tour》，踏入第2周走勢仍凌厲，周末票房料收3200萬美元（約1.7億港元），截至前日為止，全球票房已突破1.3億美元（約10.1億港元）。至於排第3名的是動畫《汪汪隊立大功：超班大電影》，雖已上映3周仍捧場者眾，預計第4個周末票房收510萬美元（約4000萬港元）。