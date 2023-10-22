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娛樂

《花月殺手》美開畫料收1.7億不敵《Eras Tour》

【明報專訊】《無間道風雲》金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，《復仇勇者》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《狂牛》羅拔狄尼路（Robert De Niro）及《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）三大奧斯卡影帝合演新片《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），前日在美國開畫，據美媒Deadline報道，首日票房料收900萬美元（約7000萬港元），成績一般；至於首周末3日票房有望增至2200萬美元（約1.7億港元），但跟樂壇天后Taylor Swift的音樂會紀錄片《Eras Tour》仍有一段距離，只能屈居開畫亞軍。

《花月殺手》講述1920年代印第安歐塞奇族因原居地發現油礦，獲巨額收入後，惹來貪婪的白人垂涎，揭開謀財害命的悲劇序幕。本月13日在美國開畫的《Eras Tour》，踏入第2周走勢仍凌厲，周末票房料收3200萬美元（約1.7億港元），截至前日為止，全球票房已突破1.3億美元（約10.1億港元）。至於排第3名的是動畫《汪汪隊立大功：超班大電影》，雖已上映3周仍捧場者眾，預計第4個周末票房收510萬美元（約4000萬港元）。

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