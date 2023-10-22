昔日荷李活模範夫妻 45年恩愛形象破滅 梅麗史翠普分居6年仍戴婚戒

曾被喻為荷李活模範夫妻的74歲梅麗史翠普跟比她年長兩歲的Don Gummer，1978年婚後育有4名子女和5名孫兒，表面恩愛如昔，事實卻是分居超過6年，二人最後一次結伴出席公開場合，已是2018年奧斯卡頒獎禮，同年5月亦有狗仔隊偷拍到夫妻倆在洛杉磯跟友人聚餐，當時貌似一切如常，原來已經分道揚鑣。美媒Page Six向梅姨求證婚變傳聞，結果證實「雖然他倆各自生活，但永遠關懷對方」。

舊愛病逝半年即嫁Don

入行接近半個世紀的梅姨，至今仍是奧斯卡最多演技獎提名（21次）的紀錄保持者，先憑《克藍瑪對克藍瑪》獲頒最佳女配角，再憑《蘇菲的抉擇》及《鐵娘子：戴卓爾夫人傳》兩度榮登影后寶座。她的出道第2部電影《獵鹿者》，不但為她帶來首個金像提名，她跟同片拍檔約翰卡西爾（John Cazale）更戲假情真，遺憾的是男方因肺癌而在1978年3月病逝，令她傷心不已。

當梅姨仍在哀悼舊愛之際，她透過兄弟介紹認識Don Gummer，結果一拍即合，在約翰死後半年即宣布婚訊，她在2002年接受時尚雜誌《Vogue》訪問，分享維繫夫妻關係的秘訣：「善意和妥協，偶爾懂得收聲。」並強調工作與家庭生活缺一不可。在2019年刊登另一篇訪問中，她聊到育兒心得：「（夫妻）合作非常重要，Don對孩子的態度比較輕鬆，我卻像個虎媽。」回首一看，原來當時二人已分居，言談間卻不露蛛絲馬迹。

美媒看準時機爆分居

直至前日出席Princess of Asturias Awards頒獎禮，梅姨仍然戴着婚戒上台領獎，翌日即被Page Six踢爆分居，且看日後亮相公開場合時，她會否因為毋須保守秘密而索性脫去婚戒。事實上，梅姨原定本月14日參加洛杉磯舉行奧斯卡電影博物館籌款晚會，並跟名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）、《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）及《黑豹》男星米高佐敦（Michael B. Jordan）等一同接受表揚，但受中東局勢不穩影響，主辦單位決定延期，未知此事跟Page Six刻意選在前日才報道分居消息是否有關。