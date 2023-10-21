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娛樂

【開箱】《刺客旅館：捍衛任務世界》 《殺神John Wick》外傳劇 揭酒店經理「黑」歷史

【明報專訊】奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演動作片《殺神John Wick》系列大受歡迎，一連4集全球票房累收10億美元（約78億港元），更衍生出外傳劇集《刺客旅館：捍衛任務世界》（The Continental: From the World of John Wick），9月22日在影視串流平台Prime Video首播，全劇共分3集，雖然主角並非奇洛，而是講述殺手酒店「穹天屠」經理榮士敦（哥連胡杜飾）如何在黑道堀起的傳奇故事，但論可觀性與暴力程度不遜原作。

《殺》片導演任製作人

在《殺神John Wick》系列中，伊恩麥聖（Ian McShane）飾演殺手集團「高桌會」旗下穹天屠酒店的紐約分店經理榮士敦，是個有勇有謀的辣手角色，跟奇洛李維斯扮演超級殺手John Wick關係亦師亦友。《刺客旅館》說的正是榮士敦的成名經過，由《殺》片導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）擔任製作人，《空中小姐》男星哥連胡杜（Colin Woodell）飾演年輕榮士敦。

故事由1955年紐約說起，孩提時代的榮士敦與哥哥法蘭基相依為命，前者受人唆擺，縱火殺人被捕，後者頂包入獄，從此兄弟分離。事隔多年之後，法蘭基現身穹天屠酒店，並非參加除夕派對，而是偷走夾萬內的壓幣機。由於此物關乎高桌會的歷史和尊嚴，《驚世未了緣》金像導演米路吉遜（Mel Gibson）飾演酒店經理柯馬克必須盡快搶回，否則後患無窮。

榮士敦血洗穹天屠

另一方面，長大後的榮士敦在倫敦金融界幹盡偷呃拐騙之事，最後失手被擒，遭柯馬克派人押返紐約，從此捲入高桌會的黑道世界。原來柯馬克從小收養並訓練法蘭基成為殺手，豈料後者變節，偷走壓幣機後失去蹤影，柯馬克無計可施，唯有要脅榮士敦代為尋人。他根據線索找上唐人街的柏頓空手道館，這裏經營黑市槍械買賣，亦曾是法蘭基與越戰拍檔邁爾斯一起謀生的地方，直至某日他另投穹天屠懷抱，轉行當上殺手，彼此再沒來往。

幾經轉折，榮士敦終於找到法蘭基，兄弟失散多年，畢竟血濃於水，法蘭基解釋拒絕來往原因，只為保護胞弟，好讓他遠離黑道，重過正常人生活，榮士敦聞言終於釋懷，可是相認未幾，法蘭基即遭柯馬克派遣殺手「雙胞胎」擊斃，榮士敦誓報兄仇，於是招兵買馬，包括法蘭基的越南籍女友嚴、跟柯馬克有舊仇的退役狙擊手吉恩、拒受高桌會控制的紐約「丐幫」首領梅紫等。最重要的是，他拉攏柯馬克的助手沙隆為內應，令到眾人攻陷穹天屠酒店的勝算大為增強。另一方面，柯馬克受到高桌會施壓，要求他在3日內找回壓幣機，否則地位甚至性命不保。為了絕地反擊，他不得不動員酒店內所有殺手迎戰。

（明日再續）

相關字詞﹕米路吉遜 哥連胡杜 伊恩麥聖（Ian McShane） 奇洛李維斯 殺神John Wick 刺客旅館：捍衛任務世界

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