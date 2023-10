【開箱】《刺客旅館：捍衛任務世界》 《殺神John Wick》外傳劇 揭酒店經理「黑」歷史

【明報專訊】奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演動作片《殺神John Wick》系列大受歡迎,一連4集全球票房累收10億美元(約78億港元),更衍生出外傳劇集《刺客旅館:捍衛任務世界》(The Continental: From the World of John Wick),9月22日在影視串流平台Prime Video首播,全劇共分3集,雖然主角並非奇洛,而是講述殺手酒店「穹天屠」經理榮士敦(哥連胡杜飾)如何在黑道堀起的傳奇故事,但論可觀性與暴力程度不遜原作。