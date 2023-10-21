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娛樂

被指搬新居愈住愈豪 李佳芯：人工負擔得起

【明報專訊】黎諾懿主持無綫旅遊節目《隨懿深度行》下周四（26號）首播。節目中他邀請李佳芯（Ali）、高海寧（高Ling）、劉穎鏇及黃翠如分別遊歷馬來西亞不同地方吃喝玩樂，笑言是公器私用。

昨日除黃翠如缺席，黎諾懿與3女神齊出席記者會，分享拍攝難忘趣事。感冒未癒的高Ling一臉病容；Ali被爆有艷遇，有粉絲送大量珍珠奶茶探班；黎諾懿透露拍攝時英雄救美，孭起劉穎鏇橫過溪澗行入森林。

黎諾懿有艷福 不擔心太太呷醋

黎諾懿表示每次拍節目都好開心，因有艷福，常有女神級藝人拍檔，但從不擔心太太呷醋，他笑說：「因不止一個人，太太不知可以嬲哪個，自然不會詐型。我跟黃翠如第一次合作，原來她駕車和玩高空吊索好驚青，不過為拍節目頂硬上，要高度讚揚她。」他感激幾名好友不計較酬勞幫手，盼下次有機會一齊再飛到其他地方玩。

Ali表示如節目合適，不介意穿泳衣示人，但很多人的身材比她好得多，無謂獻醜。有報道指Ali愈住愈豪，最近搬往南區新居，又被偷拍出入有大班人保護及有司機接送。Ali說：「這幾年有搬過屋，因疫情留家時間比較多。我不是住得特別豪，只是住在自己人工負擔得起、又覺得舒服的地方。平日陪我出入都是身邊工作伙伴，不是護衛。其實只要在手機按應用程式，就可以有司機來接你。」Ali稱有意買樓，但近期樓價未穩，暫時觀望。

高Ling笑馬國明春風滿面

高Ling到過馬來西亞多次，下月再飛當地宣傳新片《鎖戰》，因每次行程緊密，沒機會撞上艷遇。她正拍新劇《飛常日誌》，自上周起感冒發燒一直未痊癒，現服中藥調理身體。同劇馬國明早前與未婚妻湯洛雯赴法國影婚紗照，已返港回歸劇組，高Ling笑對方開工時特別春風滿面，心情愉快。劉穎鏇首次飛馬來西亞感新鮮好玩，難忘當地大自然景色，又見識到被譽為全球最大的花朵。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕黃翠如 劉穎鏇 高海寧（高Ling） 李佳芯（Ali） 黎諾懿 隨懿深度行

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