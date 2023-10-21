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娛樂

「傳聞無得制止 唔好當真」 林家棟否認回巢無綫掌製作部

林家棟親自回應重返TVB傳聞：真係先講 傳就唔好當真

【明報專訊】影帝林家棟離巢無綫22年，早前突然傳他獲邀回無綫掌管製作部，無綫之後多次發聲明否認有高層變動，多名高層亦發內部通告穩定軍心。不過「當事人」林家棟一直未有回應，前晚他出席主演電影《第八個嫌疑人》首映禮，首度開腔回應傳聞。他澄清無綫只找過他演出，其他只是收到吹了很久的風，現階段專注工作，繼續搞劇本。他認為其他事看時機及緣分，自問對任何崗位都有興趣。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

林家棟前晚與導演李子俊、監製鄭保瑞等出席《第八個嫌疑人》首映禮。被問到回巢無綫的傳聞，林家棟表示多年來都有很多風，亦吹了很久，「其實是有沒有合作可能，不是單單一個電視台，就算電影公司『天下一』都有找我，講真，我不排除任何可能！」他稱現階段專注工作及跟導演傾合作。

「有叫我返去演出」

問到無綫可曾聯絡他？林家棟說：「有叫我返去演出！」對於有傳回無綫掌管製作部，他笑說：「遲啲傳我做特首添啦！傳啫！係就係，唔係就唔係，傳聞唔好當真！」他稱對任何崗位都有興趣，連攝影師都想做。

有指無綫前高層何定鈞稱他會回巢無綫，林家棟說：「何生真係呢！好坦白講，何生又講、阿姐（汪明荃）又講、嗰個又講，你哋鍾意講就講啦！我覺得呢啲嘢無得制止，我𠵱家專注自己工作，繼續搞劇本，其他嘢我覺得係緣分同時機。（這一刻不是？）我都無收過任何嘢，風就收咗好多。（無人找過你？）有人吹過吓嘅，但出面吹之嘛，吹咪由得佢吹囉！特別是娛樂新聞，好多時都有咁嘅情况出現，大家唔使太過認真看待嘅，係咪先！」

最大考驗講普通話

林家棟表示拍攝《第八個嫌疑人》在內地逗留3個月，最開心可以跟內地團隊合作，雖然以文戲為主，只有少量動作戲，但拍追捕戲時也不慎仆倒，輕微擦傷。他表示今次最大考驗是導演李子俊要求全程講普通話。問他普通話是否流利？監製鄭保瑞即搭嘴，笑指聽得出林家棟是講普通話。

口碑重要過票房

談到大鵬憑該片於「金爵獎」奪最佳男演員。林家棟表示原本有機會問鼎，不過戲分因片長被導演及監製剪掉不少，不過他認為大鵬表現很專業，為演好角色增肥又減肥。

可有期望香港票房如內地般報捷？他說：「我反而覺得口碑重要啲，觀眾接受及鍾意就得，票房好難預測。」鄭保瑞解釋剪掉部分戲，是要平衡戲內的兵與賊兩邊。

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相關字詞﹕鄭保瑞 無綫 第八個嫌疑人 林家棟

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