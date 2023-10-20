明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《芭蕾復仇曲》 全鍾瑞上演復仇獨腳戲

【明報專訊】影視串流平台Netflix本月6日推出韓片《芭蕾復仇曲》，由《The Call：超時空通話》李忠炫執導，《紙房子：韓國篇》全鍾瑞與金智勳再度合演，上架第2周已登上Netflix全球最高收視節目冠軍，於10月9至15日一周錄得1470萬觀看次數，甚至超越英語電影《血色蛻變》、英語節目《碧咸傳》及非英語節目《怪盜羅蘋3》，成為該平台上周最高收視作品。

復仇曲與芭蕾無關

先旨聲明，《芭蕾復仇曲》其實跟芭蕾舞並沒太大關係，電影講述曾任職保鑣的張玉珠（全鍾瑞飾），多年來獨自生活，個性孤僻，直至跟舊同學兼芭蕾舞蹈員崔敏熙（朴有琳飾）重逢，逐漸建立深厚友誼。某日敏熙致電玉珠，相約對方到家中聚會。玉珠赴約後發現敏熙自殺並留下遺書，內有社交媒體帳號，要求玉珠為她報仇。

玉珠追查到害死敏熙的兇手叫崔專家（金智勳飾），他在網上販賣迷藥，並向夜店女生埋手，把她們帶到旅館迷姦，甚至偷拍性交片段，藉此威脅受害者賣淫兼做性奴，敏熙正是其中之一。玉珠得悉真相後，決定追殺崔專家，然而後者不易對付，因有強大組織在背後撐腰。玉珠單人匹馬，以寡敵眾，誓要替好友報仇。

動作場面交代個性

電影故事簡單直接，沒有反轉情節，全片93分鐘的最大賣點，就是全鍾瑞追殺金智勳。開場首5分鐘，講述幾名流氓走入便利店，欺負收銀員兼大肆搶掠，剛巧全鍾瑞身在店內，流氓企圖用刀襲擊全鍾瑞，後者用罐頭抵擋，動作乾淨利落，透過這場動作戲，交代全鍾瑞有身手也具正義感。金智勳作為主要反派，雖然練得滿身肌肉，但仍非全鍾瑞對手。近年不少韓國動作片如《救命卡特》及《惡女》，善用主觀鏡頭拍攝，令觀眾有臨場感覺，《芭蕾復仇曲》另闢蹊徑，鏡頭突顯全鍾瑞的速度與狠勁，如壓軸接近15分鐘的動作戲，全鍾瑞在實驗室以一敵百，一邊用槍一邊用刀殺敵，沒有賣弄花巧，反而感覺紮實。

《芭蕾復仇曲》李忠炫是韓國新銳導演，執導短片《身價》曾參加多個電影節，評價相當不俗；2020年拍攝首部長片《The Call：超時空通話》，在Netflix上架後也曾掀起話題。新作《芭蕾復仇曲》是他的第2部電影，仍有進步空間。事實上，韓國出產不少女性復仇電影如《煉獄島》、《親切的金子》等，《芭蕾復仇曲》風格不同，視覺上較像荷李活片《標殺令》，注重暴力美學，戲中出現懷舊西餐廳、時鐘酒店，金智勳的長髮和嘴唇裂開造型，令人聯想《Joker小丑》。

電影注重暴力美學

全鍾瑞可算是全片的靈魂，雖然角色表情不多，但她透過動作戲，表現憤怒情緒。最大快人心的是結局，全鍾瑞擊敗金智勳後，並非一槍擊斃對方，反而把他帶到海邊，用火槍把他活生生燒死，金智勳臨死時說：「不需要做到這種地步吧？」還死不悔改地說：「我在地獄也會繼續折磨你的朋友！」全鍾瑞回應：「你試試看，我會追到地獄去。」突顯她的霸氣。

相關字詞﹕金智勳 全鍾瑞 韓國電影 芭蕾復仇曲 開箱

上 / 下一篇新聞