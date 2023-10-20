【開箱】《芭蕾復仇曲》 全鍾瑞上演復仇獨腳戲

復仇曲與芭蕾無關

先旨聲明，《芭蕾復仇曲》其實跟芭蕾舞並沒太大關係，電影講述曾任職保鑣的張玉珠（全鍾瑞飾），多年來獨自生活，個性孤僻，直至跟舊同學兼芭蕾舞蹈員崔敏熙（朴有琳飾）重逢，逐漸建立深厚友誼。某日敏熙致電玉珠，相約對方到家中聚會。玉珠赴約後發現敏熙自殺並留下遺書，內有社交媒體帳號，要求玉珠為她報仇。

玉珠追查到害死敏熙的兇手叫崔專家（金智勳飾），他在網上販賣迷藥，並向夜店女生埋手，把她們帶到旅館迷姦，甚至偷拍性交片段，藉此威脅受害者賣淫兼做性奴，敏熙正是其中之一。玉珠得悉真相後，決定追殺崔專家，然而後者不易對付，因有強大組織在背後撐腰。玉珠單人匹馬，以寡敵眾，誓要替好友報仇。

動作場面交代個性

電影故事簡單直接，沒有反轉情節，全片93分鐘的最大賣點，就是全鍾瑞追殺金智勳。開場首5分鐘，講述幾名流氓走入便利店，欺負收銀員兼大肆搶掠，剛巧全鍾瑞身在店內，流氓企圖用刀襲擊全鍾瑞，後者用罐頭抵擋，動作乾淨利落，透過這場動作戲，交代全鍾瑞有身手也具正義感。金智勳作為主要反派，雖然練得滿身肌肉，但仍非全鍾瑞對手。近年不少韓國動作片如《救命卡特》及《惡女》，善用主觀鏡頭拍攝，令觀眾有臨場感覺，《芭蕾復仇曲》另闢蹊徑，鏡頭突顯全鍾瑞的速度與狠勁，如壓軸接近15分鐘的動作戲，全鍾瑞在實驗室以一敵百，一邊用槍一邊用刀殺敵，沒有賣弄花巧，反而感覺紮實。

《芭蕾復仇曲》李忠炫是韓國新銳導演，執導短片《身價》曾參加多個電影節，評價相當不俗；2020年拍攝首部長片《The Call：超時空通話》，在Netflix上架後也曾掀起話題。新作《芭蕾復仇曲》是他的第2部電影，仍有進步空間。事實上，韓國出產不少女性復仇電影如《煉獄島》、《親切的金子》等，《芭蕾復仇曲》風格不同，視覺上較像荷李活片《標殺令》，注重暴力美學，戲中出現懷舊西餐廳、時鐘酒店，金智勳的長髮和嘴唇裂開造型，令人聯想《Joker小丑》。

電影注重暴力美學

全鍾瑞可算是全片的靈魂，雖然角色表情不多，但她透過動作戲，表現憤怒情緒。最大快人心的是結局，全鍾瑞擊敗金智勳後，並非一槍擊斃對方，反而把他帶到海邊，用火槍把他活生生燒死，金智勳臨死時說：「不需要做到這種地步吧？」還死不悔改地說：「我在地獄也會繼續折磨你的朋友！」全鍾瑞回應：「你試試看，我會追到地獄去。」突顯她的霸氣。