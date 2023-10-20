荷李活重拍《你好，李煥英》 賈玲監製 曾膺全球最高票房女導演 今被《Barbie芭比》姬達嘉域取代

美國編劇公會（WGA）與代表串流平台及各大電影公司的影視製作人聯盟（AMPTP），就待遇等問題展開談判，上月終於達成初步協議，結束長達4個多月的罷工。索尼電影公司在罷工期間，多部新片包括《蜘蛛俠》外傳電影《毒魔3》、《狂獸獵人格力文》等被迫押後上映，如今編劇復工，當然要趕回進度。

母愛令人產生共鳴

據美媒Variety昨日獨家報道，索尼已經購入內地賣座喜劇《你好，李煥英》版權，將會重拍成英語版，請來自編自導偽紀錄片《The Social Ones》的Laura Kosann負責改編劇本，《在晴朗的一天出發》Wenxin She擔任監製，原版導演兼主角賈玲亦是監製之一，她表示：「我很期待今次合作，並為我和母親的故事能與更多人分享而感到高興。我相信每個母親與子女的故事都獨一無二，但故事包含的愛卻是相同，讓我們從中找到共鳴。」

《你好，李煥英》內地票房高達54億人民幣，僅次於主旋律電影《長津湖》及《戰狼2》成為內地史上最高票房電影第3位，並贏得百花獎優秀影片、華表獎優秀故事片，張小斐亦憑此片獲頒金雞獎最佳女主角。故事講述賈曉玲（賈玲飾）母親李煥英意外身亡，前者傷心失魂，撞車後竟穿越時空，回到1981年與年輕的李煥英（張小斐飾）相遇並成為閨密，更協助沈光林（沈騰飾）追求李煥英。

故事源自親身經歷

電影改編自賈玲為浙江衛視節目《喜劇總動員》創作的短篇故事，說的是喪母的悲慟心情，卻以喜劇作包裝，笑中有淚。片中主角「李煥英」正是賈玲母親的名字，她在2001年意外逝世，當時賈玲剛考入中央戲劇學院，離家上學一個月即收到母親彌留的噩耗，她懷着又驚又怕的心情趕返老家見母親最後一見。

賈玲找來曾跟她合演綜藝節目《王牌對王牌》的老拍檔沈騰擔綱主角，結果《你好，李煥英》票房大賣，帶挈沈騰超越對手黃渤，成為內地最高票房男星之餘，賈玲更一度登上全球最高票房女導演寶座，這個紀錄保持兩年不敗，直至今年才被《Barbie芭比》姬達嘉域以14.4億美元（約112億港元）打破。