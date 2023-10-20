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娛樂

【娛樂場】HOY TV《離鄉別井的故事》台灣篇 簡淑兒訪離港「遊子」真情對話

【明報專訊】HOY TV《離鄉別井的故事》繼英國篇後，近日播映台灣篇，記錄不同年齡層港人，因為種種原因離鄉別井的故事。主持簡淑兒跟15個故事主角同感受美好或辛酸生活，各人分享在異地的體驗，有人 說：「喺邊度生活唔重要，反而係嗰度有冇你愛的人呢？」亦有說：「人生不要白費，最重要開心，開心係知道自己做緊乜嘢。」

首集故事主角Sharon到台灣追夢，她是較早期到台灣讀書、工作到結婚的香港人。Sharon在新竹的醫院任加護病房護士，自小夢想成為護士，但自知成績難在港報讀心儀課程，在單親家庭長大的她沒有因母親反對而放棄，打工儲錢到台灣升學。Sharon在台灣成為護士，遇到暖男Eric，結婚落地生根，夢想達成；但一想到在醫院照顧別人的父母同時，卻未能照顧自己的媽媽，為此自責落淚，反映一些離港「遊子」的矛盾心情。

分享創業喜與悲

其他故事還有阿杰與太太阿茵移居台中，開港式小食餐車，創業初期雖艱辛，但夫妻關係更加昇華，患情緒病的阿茵病况愈來愈好。Alvin在香港從事金融工作，到台灣搞水果生意，經歷蝕本、損失，以及遇人不淑的挫折，克服了困難並安定下來，能帶媽媽到台灣，給她舒適的退休生活，又準備跟台灣女友結婚組織家庭。

台灣篇有不少先苦後甜的故事，也有迷茫仍在等出路的，Yves沒想過自己的文憑不被承認，咬緊牙關在台灣找機會，曾想放棄回港，最終決定留下，接觸各行各業，捱過16個年頭，現仍是拿工作簽證居留，要一直有工作才能留在台灣。

關心港年輕人生活

《離鄉別井的故事》監製張志明早於10多年前曾在台灣工作，逗留了3年，他稱當年在台灣建立的製作團隊，有人選擇留下，在台灣結婚、置業，落地生根，故今次拍攝節目也有很多人幫手。無綫曾拍攝《香港人的台式生活》，由曾志偉女兒曾寶儀主持，受訪者佔大部分是居住台灣多年的港人，有說大台不容易邀近年移台的香港人亮相。問張志明拍《離鄉別井的故事》時有沒有同樣困難？他說：「我們邀請受訪者很順利，有些是近年移民潮下到台灣的年輕香港人，比較貼地，大家也關心他們的生活。這是一個人情味的節目，他們在鏡頭前真情流露。每人離鄉別井有不同原因，觀眾看這15集節目後，會發覺不少人是為愛情，也有人喜歡台灣的簡單生活，享受平淡過日子，各人有自己的生活選擇。」

《離鄉別井的故事》英國篇與台灣篇同是簡淑兒主持，張志明大讚她的表現，說觀眾對簡淑兒的認識可能是拍劇，其實她入行初期就是被他選中做娛樂新聞台的主持工作，簡淑兒跟被訪者的交流好舒服，也是她當主持的優點。

《離鄉別井的故事》台灣篇 共15集

播映日期：10月16日起（周一至五）晚上9時

相關字詞﹕簡淑兒 離鄉別井的故事

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