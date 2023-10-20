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娛樂

193首演舞台劇向前輩偷師 韋羅莎讚悟性高

【明報專訊】韋羅莎、朱栢謙、ERROR成員郭嘉駿（193）、楊偉倫等昨日為下周五（27日）假演藝學院公演的舞台劇《Laugh Vacation》綵排其中一場戲。扮演學生的193和楊偉倫，遭演老師的朱栢謙懲罰扭耳仔兼諷罵；193演憤世嫉俗叛逆學生入型入格，朱栢謙自彈自唱林家謙的《一人之境》。

隊友應承捧場 最驚肥仔「釣魚」

首次演舞台劇的193稱排練期間所有事都覺得很新鮮，從多名前輩身上學到不少技巧，大家合作愉快。扮演為人師表的韋羅莎大讚193悟性高，很快已跟上演出節奏，遇對手爆肚也懂得執生應對。

193解釋今次是輕鬆搞笑劇，容許有改動，他興奮說：「對手白只和楊偉倫轉數都好快，我是新手自愧不如。有幾次玩爆肚，導演覺得幾好，後來更將對白加入劇本內。今次演出我好緊張，記台詞沒問題，但要演戲、跳舞又自彈自唱，好似做才藝表演。好兄弟阿Dee（何啟華）和保錡（吳保錡）已答應來捧場，最擔心肥仔（梁業）看到中途睡着，發出鼻鼾聲騷擾觀眾，因為之前他看其他舞台劇都試過。」

韋羅莎提醒，排練爆肚沒所謂，上台正式演出要表現專業，一定要依足劇本和導演指令。193稱劇中扮學生似回到當年，自爆好曳屢犯校規，如gel頭返學，每日被老師罰企又逼他梳回正常髮型，與劇情有點相似。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕郭嘉駿(193) 韋羅莎

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