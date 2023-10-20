明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

走出喪母失聲之痛 車婉婉不忘初心 重燃音樂熱情

【明報專訊】車婉婉參加《新秀》入行，在娛圈打滾31年的她涉獵歌影視與電台工作，對上一首推出的歌曲是2014年《一加一》，紀念結婚生仔邁向人生新階段，相隔9年再推新歌《遲來的加冕》。重拾歌手身分的車婉婉稱歌曲完全表達出她的心聲，每次唱都忍不住哭。回想母親離世對她打擊很大，屈到病曾爛聲陷人生谷底，她感恩在圈中遇上俞琤和曾志偉兩大伯樂，在事業上幫她一把。

記者：唐嘉晞

車婉婉有多重身份，歌手、曾任電台主持、拍劇與電影，她主持兩季無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》備受讚賞。婉婉深受一班參賽者感動，重燃對唱歌的熱血，她主動向音樂人伍仲衡邀歌，相隔9年再推出新歌《遲來的加冕》，更成為《中年好聲音2》片尾曲。

婉婉叮囑不要說她再戰樂壇，現在極其量是回歸歌手身分，「我經歷過做電台時『爛聲』程度被同事問：『你把聲沙到咁點開咪？』有段時間我到卡拉OK也不掂咪，這是我最灰暗的日子。媽媽過身是人生中最重的打擊，原來愈收埋愈悲痛，毛病會在身體不同部位反映出來，我的聲線出事了。自己是以聲音表達情感的人，竟然『爛聲』？有多痛苦不懂形容。經過治療與再學習運用聲音漸痊癒，去卡拉OK再做咪霸。去年《中年好聲音》參賽者的經歷令我有好大感受，拍攝尾聲時直覺要做一首歌留念，我在錄影空檔問伍仲衡可否幫我寫歌。他說：『你早就應該唱番歌啦！』」

難忘俞琤召見訓話

伍仲衡找來林若寧填詞，婉婉表示看到歌詞感動爆喊，最後有了《遲來的加冕》，「從心而行，一切沒有計劃或鋪排，感恩新歌推出後反應好，冇人鬧。不忘初心，由真心出發讓聽歌的人也感受到，現在的成績已超額完成」。

婉婉為宣傳新歌，巡迴電台做訪問，回商台讓她有熟悉又陌生的感覺，回憶當年跟林曉峰拍檔主持節目《巴巴閉afternoon d》，曾被俞琤召見，對方問她：「你做節目唔使出聲㗎？」因為拍檔是林曉峰，她沒太大需要說話，被訓話後婉婉才學懂搭嘴，也為她做主持打好基礎。俞琤是白羊座，跟曾志偉同星座，兩人是她的伯樂，「白羊座是我的貴人，志偉點名我做《中年好聲音》主持，第一日錄影，工作人員給我準備了提示卡，志偉瞄了一眼說：『唔使啦！』，是對我很大力的鞭策，我吸大啖氣，放下提示卡上陣」。

人生沒有事要推倒重來

婉婉參加1992年第十一屆《新秀》比賽奪冠入行，當時她18歲，入行31年，是非不多的她多年來涉獵歌影視與電台，工作範圍大，演出作品又多，故「維基百科」記載她的事也不少。要求婉婉即時看屬於她的「維基」版面，有沒有寫錯或想推倒重來的資料？她快速看了一遍，然後說：「若我18歲沒有參加《新秀》，可能我現在是律師或其他專業人士。我不需要有什麼更改，因為這些經歷才成為現在的我，這個過程是學習，有好壞與高低，現在才演變成車婉婉2.0。」

母親車綺芬2007年因病去世，終年57歲，婉婉說：「若媽媽可以多活一些日子當然好，但這是不能改變的，她生前我沒有太多時間陪伴她，我是超級頂心杉，對家人總是頂嘴，語氣又倔。母親對付我的一套，對現在成為媽咪的我有很大影響。我同樣要求BBQ（兒子）對人有禮貌與守規矩。記得小時候，媽媽不用開口鬧，被她『厲』一眼，大家便處於靜止狀態。」

推動兒子多運動

婉婉42歲生BBQ，當時她好想生一個溫馴雙魚座兒子，人算不如天算，BBQ遲遲未肯出世，佗仔41星期，最後催生，體重近9磅的白羊座BBQ出世，婉婉笑稱要給自己「勇敢大獎」。BBQ今年9月升小學，訪問翌日BBQ參加學校水運會，父親Jonathon是游泳教練，BBQ只得5個月時已被掟落水學游泳。問她是否培訓兒子成「小飛魚」？婉婉說：「能否做飛魚不知道，但若任由他選擇在家打機或游水，一定揀前者，小朋友需要父母的推動力。我覺得他手腳欠靈活、平衡差，所以要他學滑板，練習時不斷跌倒，他不怕跌，落堂後還繼續練習，我只有陪曬，臉上雀斑也曬出來了。」

場地提供：JA JA Restaurant

髮型：Kate Shek@Hair Culture

化妝：Meegan Seak@Brighten Up Image Production

服裝：Maryling

相關字詞﹕車婉婉

上 / 下一篇新聞