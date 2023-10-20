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娛樂

HOY TV播亞運創開台最高收視紀錄 余詠珊預告明年開拍劇集

【明報專訊】杜之克、余詠珊、梁凱晴等前晚出席有線寬頻集團慶功宴，宣布《第十九屆杭州亞運會》香港獨家轉播賽事創HOY TV開台以來最高收視紀錄，在轉播中國女排決賽戰期間，最高收視達7.6點（觀眾人數逾49萬），杜之克表示對收視喜出望外，認為觀眾能簡單地睇到賽事十分重要。問可會乘勝追擊？他說：「體育是近年的主題曲，包括奧運會及全運會，我們都會努力爭取，希望能夠播到，公司軟硬件都有。」

余詠珊是今次節目統籌，表示團隊已盡力在有限時間和資源下完成，明年將繼續製作體育有關節目，她透露杜之克有意明年開拍劇集，以及製作幾個大型綜藝節目，亦會有另類選秀節目、旅遊節目及香港主題節目。她表示有很多TVB離巢藝人轉戰HOY TV，認為現在藝人都怕被合約綁住，反而更樂意以自由身方式合作。對於無綫最近傳出人事變動，無綫前高層杜之克及余詠珊均拒絕評論，後者說：「離開了就是離開了，自己也要適應新環境，不如全力投入工作，其他事就不理了。」

梁凱晴恨拍劇 不介意騷身材

曾被封「J2女神」的梁凱晴約滿TVB後即轉投HOY TV，於旅遊節目《杭州限定旅團》介紹亞運會周邊配套，繼續以性感泳裝亮相，她表示很想拍劇。拍劇騷身材也不介意？她說：「我不覺自己有什麼身材可以騷，如大家要求我穿泳裝又不覺得眼痛，我就會穿，其實每次在鏡頭前穿泳裝，都會問自己到底有什麼好睇呢？」

記者：林祖傑

相關字詞﹕梁凱晴 余詠珊 杭州亞運會

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