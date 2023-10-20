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娛樂

《無制限探險隊》首播 網民讚熱血 Mike導出海搵大白鯊 幸運遇鯨魚

【明報專訊】ViuTV野外生態探索真人騷節目《無制限探險隊》，由男團P1X3L成員葉振弘（Marco）與「小薯茄」程人富任主持，還有《全民造星4》的黃雅慧（咖喱）做隨隊醫生，「格仔導演」劉諾衡（Mike導）帶隊到非洲狩獵「黃金畫面」，他要衝擊電視底線，在玩命的拍攝中，網上流傳其中一集不能通過審批，電視播映版本不時有「嘟」聲消音，也有很多打格仔畫面。監製賀志良回覆《明報》稱節目原本15集，在要求下加長3集共18集，Mike導亦會將不捨得刪掉的鏡頭，原汁原味放網上版。《無制限》成為ViuTV開台以來最貴製作成本的半小時綜藝節目？他說：「好多帳單繼續由非洲飛緊返嚟，現在還未計數，但肯定去非洲拍攝貴過去歐洲。」

娛樂組

前晚節目首播，Marco、程人富及Mike導齊跳降落傘為節目揭開序幕，還有跳傘員在空中展開「無制限探險隊」的旗幟，獲網民讚有心思。Mike導介紹節目聲稱不是普通的「非洲食買玩」或「品味生活中南非」，他要衝擊電視界線，全程狩獵「黃金畫面」，兩主持不斷向觀眾講解「黃金畫面」意思，指影視作品中，觀眾看畢後會產生強烈情緒，如讚嘆、感動，興奮等感受的畫面。

「未到完都不能認輸」

Mike導想以大白鯊為節目打響頭炮，皆因他當日向公司賣橋，就是拍攝南非海域霸主大白鯊；不過他失望而回，先後兩次出海，每次費用1.5萬港元，外景隊向船家約第二次出海時，對方勸他們取消行程，因遇見大白鯊的機會很微，但他們還是決定再試。Mike導在第二次航程也失望而回，雖受挫但繼續他的勵志金句，「未到完都不能認輸」。果然未輸晒，雖沒有大白鯊，但遇上南露脊鯨，還帶住BB游近他們的船，場面震撼。隨隊的鯊魚專家解釋要停船原因，船隻是不允許靠近鯨魚，畫面所見是鯨魚游近他們的船，屬非常幸運，比看到鯊魚跳躍的機會更罕有。網民睇完首集都「收貨」及讚口不絕，被團隊的熱血感動，指節目好有心，形容是「港產National Geographic」，也有投訴節目只有半小時不夠喉。

《無制限探險隊》在非洲拍攝一個多月，穿梭南非、烏干達、肯尼雅、坦桑尼亞及埃塞俄比亞等地。拍攝內容還有動物大遷徙、山地大猩猩居住的密林、需花費數天才能登頂的非洲最高峰 Mt.Kilimanjaro（5895m），還有據稱經常發生械劫和打鬥、每天有數十人遇害的貧民窟情景。節目聲稱製作人熱愛大自然，故此環境及動物保育是節目其中一個重要的編採方向 。

監製指製作費貴過去歐洲拍

監製賀志良被問到節目製作成本，他稱到落後地區拍攝的費用比去歐洲更貴，因沒有規矩可言，當地人以為電視台好有錢，故一定標高價，原本1萬元會要1.5萬元，還有「不明來歷」的開支，就是遇到「陀地」收路費，因他在港，只能遙控情况，製作隊遇到難題向他報告，會視乎情况，亦要向公司交代。他稱《無制限探險隊》超支難免，因開支帳單未齊，他們又忙於做後期剪接，遲一步才埋數。

Mike導測試避彈衣受傷

提到拍攝途中有不少意外？賀志良稱由節目籌備、決定開拍到起程至拍攝中途，經常向大隊提示，就是小心安全，製作隊好熱血又有心機拍攝，但也要提醒他們要安全。Mike導測試避彈衣一幕，賀志良爆Mike導不單止試避彈衣，還拆了一些裝備，雖然受傷，幸好只是小手術。他又透露除了Mike導打格仔，節目還有不少場面要打格仔才能播出。

相關字詞﹕黃雅慧(咖喱) 程人富 葉振弘（Marco） 劉諾衡(Mike導) 無制限探險隊

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