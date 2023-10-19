【開箱】《花月殺手》 里安納度無懼演醜角 揭露黑歷史的自由

劇本初稿以探員為主角

《花月殺手》講述1920年代印第安歐塞奇族因原居地發現油礦，獲巨額收入；Ernest（里安納度狄卡比奧飾）從一戰退役後投靠舅父William（羅拔狄尼路飾），後者是歐塞奇監護人之一。Ernest為歐塞奇女子Mollie（莉莉格斯桐飾）擔任司機，後來結成夫婦。Mollie的姊妹亦嫁給白人，但與母親先後離世。Mollie患有糖尿病，身體日差，覺得族人接連死亡並不尋常，決定到華盛頓向聯邦政府反映，結果成立「調查局」跨部門調查，揭發維護歐塞奇族人權益的「歐塞奇監護人計劃」極度腐敗。

此片改編自記者出身的大衛格雷恩（David Grann）著作《Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI》，此書並非小說，而是還原印第安歐塞奇族人連環遭殺害，並由探員查出真相的經過。原著副題道出此案促使聯邦調查局（FBI）的誕生。據《Sight & Sound》及《紐約客》等英美傳媒報道，導演馬田史高西斯及《阿甘正傳》編劇艾力羅夫（Eric Roth）的初稿忠於原著，以調查局探員Tom White為主線。然而初次圍讀劇本，單是讀對白已花了4個半小時，據悉劇本長達200頁紙。原先計劃里安納度狄卡比奧扮演Tom White，那時候劇本已修改了兩年，有一天里安納度問馬田，「究竟故事的核心在哪裏？」尤其圍讀劇本時有一幕很短的戲講述Ernest與太太Mollie之間的對話，大家開始好奇兩人的關係，馬田決定改變電影方向，把重心放在歐塞奇族身上，里安納度亦易角，飾演Ernest，改由《犬山記》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）扮演探員Tom。

石油致富 貪狼垂涎

《花月殺手》今年5月在康城影展世界首映，其時演員公會還未罷工，里安納度狄卡比奧受訪時提到，「荷李活長久以來描述印第安人都是扭曲的；我們現在要為過去算帳了，更坦誠真實地說這些故事，對療癒過程也有更大裨益」。歐塞奇族被剝奪身分，卻在所處土地發現石油，致富後果淪爲白人預謀殺害並掠奪金錢的對象，是美國史上最險惡的罪案，而罪案一直是馬田史高西斯最感興趣的題材。《花》片不以奇情吸引觀衆，反而透過Ernest這角色，深入罪案本質。那大概是里安納度從影逾30年來最醜陋與不討喜的角色，雖然片中William讚外甥好樣，鼓勵他奪得Mollie芳心；實際上此人愚蠢、懦弱又貪婪，唯一優點可能是對太太尚有一絲真情。當探員對兇案展開調查，他被鎖定為疑犯之一，探員提出可讓他當污點證人，Ernest立場卻搖擺不定。當見過《鯨》金像影帝班頓費沙（Brendan Fraser）扮演的代表律師等人，被「兇」幾下即軟下來。Mollie其實給過他最後機會，問他到底給了她什麽藥，Ernest始終沒有坦白，如果他說出實話，兩人之後的關係會否不同？演Mollie的莉莉格斯桐也值得最佳女主角提名，面對家人逐一離世，身患重病的她，對丈夫由完全信任到質疑到心死，觀衆都清楚看到她的轉變。濫拍的羅拔狄尼路同樣交出近年罕見的高水準演出，笑眯眯往自首的一幕，還以為調查局探員就像地方警員一樣任他擺佈？演活了表面慈眉善目實則狗肺狼心的極度貪商。

歐塞奇族遭連環殺害已是百年前案件，石油本應是重要能源，製造財富的同時，卻損失人命，甚至成為國族之間的爭端，能不感慨嗎？馬田史高西斯把一段可能遺忘了的歷史濃縮在206分鐘的戲劇當中，警示大家殺戮緣何而起，多於要追究兇手；更令人慨嘆的是真相沒有長眠黃土，創作人還有發掘黑歷史的自由，那才是「邪惡美帝」的真本領。

上映日期：10月19日