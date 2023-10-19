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娛樂

宋康昊傳授影帝秘訣 無意當導演 演戲代入觀衆角度

【明報專訊】《孩子轉運站》康城影帝宋康昊與導演金知雲，繼《密探》後相隔7年在新片《韓戲逼人》第五度合作，近日獲選為第20屆香港亞洲電影節開幕電影，並於本月26日在港上映。宋康昊日前來港接受本地傳媒訪問，表示疫情期間接到《韓》片劇本，當時想拍大眾化、觀眾睇得開心的電影，指金知雲的作品充滿黑色幽默，不一定看到捧腹大笑，但能讓人會心微笑。

《韓戲逼人》講述1970年代著名金導演剛完成最新作品《蜘蛛窩裡的風波》，卻被結局深深困擾，驚覺必須重拍結局，才能一洗污名，拍出曠世神作。宋康昊片中扮演金導演，有不少戲中戲，每當他喊「Cut」及「Action」時，工作人員常誤以為來自金知雲導演，鬧出不少笑話。宋康昊表示演戲多年，片場亂象多不勝數，但未曾出現如《韓戲逼人》的情况，「疫情期間也很混亂，試過去片場途中確診新冠病毒，要立即回家隔離，導演被迫改拍其他場口」。

宋康昊表示看過很多不同年代電影，1980年代港產片也看不少，最喜歡是1961年韓國俞賢穆導演的《誤發彈》，「這部作品雖然不算完美，就像《韓戲逼人》中的電影一樣，但感受到導演的熱情，讓人感動」。

取笑奉俊昊最重

宋康昊稱近20年經常有人提議他執導，但覺得導演要有個人風格，也要有獨特價值觀，他自言沒此能力。宋康昊曾與不少著名導演合作，除了金知雲，還有李滄東、朴贊郁及奉俊昊等，宋康昊稱他們各有不同價值觀，但對電影的熱情一樣，笑言唯一差異是「體重」，直言「奉俊昊最重」。

宋康昊去年憑《孩子轉運站》榮膺康城影帝，他主演的其他作品，像《JSA安全地帶》、《韓流怪嚇》及《上流寄生族》在國際間亦享負盛名；他稱這些電影都是講人及社會，即使不同國籍與文化，也能引起觀眾共鳴。被問到成為影帝有何秘訣？他稱很多後輩亦曾這樣問他，他一直沒能給出答案，「秘訣是演戲時代入觀眾角度，給觀眾帶來感動及驚喜；其實控制不到觀眾的想法，經常得不到預期反應，所以演戲是很困難的」。

相信香港會改變

對於韓國電影近年成為國際焦點，宋康昊說：「這不是一朝一夕的，是數十年來導演、編劇及製作人的努力累積成果。」周潤發早前在釜山影展表示羨慕韓國電影製作自由度大，宋康昊稱韓國以前也有非常嚴謹的審查制度，慢慢才變得開放自由，他相信香港也會改變，「社會是會變的，更好的日子也可能會來」。他還透露一直想看電影《梅艷芳》，希望能抽空欣賞。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑

相關字詞﹕韓國電影 韓戲逼人 宋康昊

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