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娛樂

回憶錄下周出版 雜誌率先爆料 Britney曾墮胎 遭監管似機械人

【明報專訊】美國女歌手Britney Spears約兩年前結束長達13年的監管令，重獲自由的她，下周二（24日）推出回憶錄《The Woman in Me》，登上《人物》雜誌封面之外，又公開書中部分內容，包括為了舊愛Justin Timberlake曾墮胎，又表示被監管期間，一直遭父親貶低，批評她肥胖，Britney自言那段日子活得如小孩機械人，又質疑很多男藝人濫藥沉迷賭博，為何不用受監管？

Britney Spears童星出身，同期演出迪士尼頻道節目《Mickey Mouse Club》除了後來成為男團NSYNC成員的Justin Timberlake外，還有Justin在NSYNC的隊友JC Chasez、女歌手Christina Aguilera，以及後來主力拍戲的《Barbie芭比》男星賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）和《職業特工隊3》嘉莉羅素（Keri Russell）等。

稱Justin當時不想做爸爸

1999年時年17歲的Britney Spears跟年長她1歲的Justin Timberlake拍拖，戀情直到2002年才結束。Britney的監管令終結後，近5年來首次登上雜誌封面，並以電郵方式接受《人物》訪問，「終於可自由講自己的故事，也是時候說出來，我的粉絲也值得直接聽到我講些什麽，再無陰謀論、再無謊言，只有我能擁有自己的過去、現在與未來」。《人物》亦獲授權刊登部分《The Woman in Me》的內容，包括Britney提到曾懷有Justin的BB，最後墮胎，「那是驚喜，對我而言也不是悲劇。那時候我很愛Justin，總期待某天一起建立家庭，（懷孕）只是比預期早太多。不過Justin肯定對懷孕消息不高興。他當時說我們還未準備好有BB，那時候太年輕了」。Britney自言若由她決定，一定不會墮胎，「Justin很清楚自己不想成為爸爸」。談及墮胎經驗，Britney Spears形容「人生其中一種最痛苦的經歷」。

Britney Spears談及其主演電影《玉女半熟時》，「是我演戲生涯的開始與終結」；又稱曾為《忘了‧忘不了》試鏡，最後角色落在麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）身上，不然可以跟舊友賴恩哥斯寧演對手戲。不過她也慶幸沒參與演出，因當時忙於唱歌工作，會混淆角色與現實環境。Britney父親Jamie監管她長達13年，Britney自言其間活得像機械人，還要是小孩般的機械人，「我被當成小孩般對待，逐漸失去自己」。

視剃光頭為反擊

Britney Spears表示父親Jamie經常貶低她，包括指她肥。她稱在大家注視下成長，外表受到批評，因此她會視當日忽然剃光頭為一種反擊。Britney表示當日若讓她自行解決問題，必定會找到方法，稱其父及他的拍檔長久以來控制她的金錢與身體，令她感到惡心，「多少男藝人賭博輸光身家、多少濫藥又有精神問題，但沒有人監管他們的身體與金錢，我的家人不應如此對我」。

相關字詞﹕美國女歌手Britney Spears

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