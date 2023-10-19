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娛樂

【娛樂場】《花轎喜事》遜22年前舊作 黃奕聶遠《上錯花轎嫁對郎》翻hit成熱話

【明報專訊】不少經典劇先後被翻拍，珠玉在前，有些拍得出色，但大部分被批評新不如舊。2001年黃奕、聶遠、李琳、師小紅主演的內地古裝劇《上錯花轎嫁對郎》，口碑極佳，演員配搭、演繹、製作都配合得好，令觀眾印象深刻。

相隔22年，《上錯花轎嫁對郎》被翻拍成《花轎喜事》，由田曦薇、敖瑞鵬、白冰可、趙順然主演，田曦薇之前在無綫播映的劇集《川內相親》飾演女主角李薇，活潑可愛，獲不少觀眾喜愛。

《花轎喜事》故事講述揚州城出了兩樁讓人津津樂道的婚事，一樁是城北杜家小姐杜冰雁（白冰可飾）嫁給林州首富齊府三公子齊天磊（敖瑞鵬飾），另一樁是城東武師的女兒李玉湖（田曦薇飾）嫁給獲聖寵的將軍袁不屈（趙順然飾），迫於父母之命，兩女只能聽從安排。

同是天涯淪落人

李家武館的館主為讓排場更大，做了跟杜家同樣的花轎和嫁衣，故意在杜家送親隊伍到來前，插在他們前面，藉他人的勢，令兩條送親隊伍連在一起。半路突然下大雨，兩支送親隊停在一座仙女廟躲雨。之後大殿只剩兩新娘，李玉湖與杜冰雁談到自己的命運，二人相當投機，更互認做姊妹。突然傳出強盜來襲消息，混亂中，兩名新娘上錯對方的花轎，命運讓兩對男女連上紅線。

李玉湖到齊府後，發現齊三公子不僅沒病，智商和武力更是厲害。外界傳言他命不久矣，只因齊天磊看到兩個哥哥相繼意外死後，假裝生病。相處過程中，齊天磊的聰明機智逐漸讓李玉湖芳心暗許；李玉湖性格可愛勇敢直率，亦成為齊天磊陰暗生活裏的光明。二人日久生情，就算知道上錯花轎也不願分開，夫妻聯手應付重重困境。

陰差陽錯締良緣

杜冰雁那邊亦一樣，她本想說明真相便回揚州，但將軍袁不屈去打仗，她為早日見到將軍，女扮男裝逃出將軍府，誤打誤撞在軍營當軍醫。杜冰雁接觸將軍後，被對方上陣殺敵的男兒氣概吸引，將軍也被杜冰雁的細心和聰明才智打動。陰差陽錯展開兩段曲折離奇；縱橫交錯的愛情故事，成全兩對恩愛夫妻和幸福生活。

《花轎喜事》播出後評語好壞參半，有讚有彈，有指田曦薇甜美可愛，敖瑞鵬好帥。不少網民將《花轎喜事》與《上錯花轎嫁對郎》比較，批評新劇差一大截，更引起很多網民翻看舊作，《上錯花轎嫁對郎》的評分由8.3升至8.5。

新版劇情不合理

原版被指很用心，很多細節位像道具、佈置都做得好；新版有不少場面不合理，如兩新娘出嫁途中遇大雨，趕忙到廟內躲雨，花轎停在外面，新娘被扶出來淋着雨走入廟；舊版這段戲，兩花轎和新娘一起被轎夫抬進廟內，合情合理。新版男女主角演技亦被評不及黃奕、聶遠、李琳和師小紅。《花轎喜事》已在myTV SUPER上架。

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