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娛樂

3年無亮相公開活動 恨搵真銀 楊茜堯呻湊細路辛苦過拍劇

【明報專訊】楊茜堯與羅子溢結婚7年，育有一子一女。她近年大部分時間專心照顧家庭，深居簡出，甚少公開露面和參與幕前演出，上一部參演劇集是前年拍攝，去年在無綫播映的《家族榮耀》，老公羅子溢有份演出。楊茜堯昨日出席健康食品活動，表示之前因疫情減少露面，沒有計算賺少幾多，覺得最重要平安，子女讓她好開心，不過承認湊細路辛苦過拍劇。鍾意演戲的楊茜堯透露一直有傾拍劇，有適合角色會拍，不會脫離這行。

記者：林祖傑

楊茜堯昨日獲邀到旺角出席健康食品活動，表示歡迎大家叫她以前的名字楊怡，感覺很親切。她有三年多沒有出席公開活動，覺得很珍貴，自爆緊張得前一晚失眠。她稱照顧子女很忙，加上疫情驚接觸太多人要閉關，才減少公開露面，現在已放鬆了很多，有適合工作會接。

可有計過這段時間賺少幾多？楊茜堯說：「唔好計呢啲，應該計得到幾多，而不是失去幾多，覺得最緊要是平安，兩個小朋友令我得到很多開心。」她表示大女已3歲幾，細仔也差不多兩歲，有感時間過得很快，「係好好玩，但好攰，我覺得仲辛苦過拍劇，好消耗精神，有小朋友的父母應該知道」。

有戲癮 想拍劇多掙錢

楊茜堯婚後曾與老公羅子溢夫妻檔接拍劇集《家族榮耀》，表示一直有傾再拍劇，若有適合角色會接拍，「我不會脫離這一行，都是鍾意拍劇，又想努力搵多啲錢，希望保住對工作的熱誠」。

對於冇份拍《家族榮耀之繼承者》，楊茜堯說：「係囉，點解呢？不可以話被頂替，每套電視劇故事需求不同，其實《家族榮耀》續集故事架構全部唔同，演員都洗晒牌。」

楊茜堯稱和老公大把機會再合作，但總覺得夫妻合作好奇怪，「觀眾未必好鍾意睇，相信陳豪和陳茵媺都是一套起兩套止，覺得美好的事要讓觀眾睇到，但不可以多，有吸引角色，當然會繼續做，和老公合作都幾開心，但可能拗撬會增多，如敵對都幾大鑊」。

無懼七年之癢 夫妻依然恩愛

早前夫婦撇甩子女撐枱腳，二人世界慶祝結婚7周年，楊茜堯在社交平台分享跟老公對「七年之癢」看法的甜蜜對話。問楊茜堯可有七年之癢？她笑道：「我連搲痕都冇時間，對仔女成日都話要搲痕，老公就話唔痕囉。」

楊茜堯稱跟羅子溢到酒店餐廳慶祝結婚周年當晚剛巧是國慶，二人看完煙花仍封路走不到，之後去戲院睇鬼片繼續慶祝，她笑說：「因為我們對鬼片都有情意結，好鍾意又要驚又要睇的感覺。」

相關字詞﹕羅子溢 楊茜堯

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