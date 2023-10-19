公開老公吳浩康「夜會」過程 郭思琳斥鍾達茵唔識做人

鍾達茵之後與好友雷有輝拍片上載限時動態反擊，稱「我咁樣同Pat哥（雷有輝）講『掛住佢』同『擔心佢』，唔知Pat哥老婆會唔會公審我呢？」還說：「點解要公然咁同人哋女朋友講埋啲咁嘅嘢。」表明已心有所屬。鍾達茵呼籲指摘她的人開口鬧她前先看直播片，用智力感受及判斷她是否有勾引人夫。

揭真正發火原因

郭思琳前日在社交網上載她回覆鍾達茵朋友的對話內容截圖，透露真正發火原因。郭思琳首先叫大家不要錯重點：「『掛住你』呢一句唔係重點，只係令人哋老婆覺得佢對人哋老公發緊姣啫！激嬲人哋老婆個位……係老公直播後失蹤，無通知下同個女嘉賓敘舊，而人哋老婆打畀個老公對佢哋夜麻麻敘舊表示唔鍾意，當時女嘉賓都喺隔籬聽住，而人哋老公亦都表示即刻返屋企，但係到凌晨3點都未返，人哋老婆直接打視頻去搵人哋老公，發現佢哋根本唔喺公司。點解明知阿嫂唔鍾意佢哋孤男寡女敘舊，都無視人哋感受，帶人哋老公去自己間餐廳繼續暢飲呢？會唔會有失尊重呢？」郭思琳認為有人明知阿嫂不鍾意都不識避忌和避嫌，「我對我老公不嬲都有信心㗎！鍾小姐唔識做人，對我嘅無視同不尊重先令我咁嬲㗎咋」。

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