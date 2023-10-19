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娛樂

同林家謙張敬軒爭男歌手獎 74歲尹光開心入圍當贏

【明報專訊】尹光、方皓玟、吳林峰、歐信希等昨日出席《第21屆CASH金帆音樂獎》記者會。席間大會公布部分獎項得主和候選名單，入行逾50年的74歲尹光憑《掂呀（feat.阿弗）》，與林家謙、張天賦（MC）、張敬軒和歐信希入圍角逐最佳男歌手演繹獎，尹光笑言入圍已當贏，得獎與否屬其次，最感謝樂迷畀面支持。與幾名後輩爭獎可有信心？尹光說：「不是口話想贏就會得，能夠入圍已開心，我又不懂得如何拉票。」

尹光正積極備戰11月4日紅館演唱會，從不靠提詞機的他努力背歌詞，預告將化身AI尹光唱不停，請了後輩歌手任嘉賓，但大賣關子，「今次演唱會是適合年輕人看，請一些後生仔任嘉賓，但名單交公司安排，我不清楚。我會唱《一人之境》、《Dear My Friend,》、《Dear Myself》和《掂呀》，又會rap同唱一貫的搞笑歌，更與一班舞蹈員跳舞，稍後開始排練」。

方皓玟到英國「朝聖」 約黃偉文見面

方皓玟勤力健身擁鋼條身形，被私人教練邀請為健身室拍硬照當生招牌。體重僅100磅的她透露要努力增肥，「之前運動量太大，又戒吃零食瘦了，現在每日食足3餐，下午4點會食一碟飯來增磅，不吃消夜，夜晚很早睡，瞓足9小時」。她開心有合唱歌入圍5強，盼有好成績。本月底赴英國倫敦開騷，方皓玟稱會帶兒子同行，事先向學校請假數日，又約了移居當地的填詞人黃偉文見面敘舊，笑言好多朋友去英國都約黃偉文見面，好似朝聖一樣。她說：「希望可以去不同地方表演，我曾在蘇格蘭讀書，好想返熟悉的地方演出。當地有好多著名古堡，若有機會在古堡開音樂會就好。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕第21屆CASH金帆音樂獎 歐信希 吳林峰 方皓玟 尹光

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