入行5年失個人生活 盧瀚霆靠冥想放鬆心情

派心冧神徒

Anson Lo上車前聽到有神徒大叫派心，他識做擺出大心心手勢，粉絲興奮大叫。他乘坐的七人車駛離時，Anson Lo在車內跟神徒揮手，有些粉絲走出馬路，險象環生。事後他在社交網上載短片，說開心見到大家，希望粉絲小心安全，快些回家，不要着涼。

新歌《ON》MV在YouTube點擊破400萬，Anson Lo在訪問中談及新歌，當中歌詞提到入行5年的心路歷程，此曲是他今年最後一首歌，總結這一年的價值觀。他自覺入行近5年沒有太多個人生活亦少見朋友。他親自為《ON》填Rap詞，「我十分享受，感覺好好玩」。談到工作忙如何放鬆心情？他稱隊友李駿傑（Jeremy）推介冥想，「不過覺得一小時冥想太長，我會做20至25分鐘」。

記者：劉永銳

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