全智賢快閃亮相7分鐘 何超儀遭造謠停工 笑稱100萬「緝兇」

記者：柯美

攝影：劉永銳

昨晚活動除全智賢、何超儀、徐濠縈出席外，還有台灣男星吳慷仁、馮德倫、周汶錡、倪晨曦、盧慧敏、談善言和李靖筠等。何超儀感恩獲品牌邀請出席活動，解釋因有人散播謠言，稱她停工陪伴患病老公陳子聰，「早前我先生（陳子聰）不舒服後，點解什麼活動都無邀我出席，意外發現有人幫我同公關公司講，話我要停工陪老公」。

何超儀笑稱現正懸紅100萬「緝兇」，「畀我捉到會懲罰佢，下場衰過《維多利亞壹號》（劇情）十倍。我都是幾個星期前先知道此事，現在和粉絲一齊捉佢，我不知佢係什麼用意，不知是戇居、好心定黑心」。她透露與老公本月底起程赴美國就醫，逗留一個月回港，「我只停工一個月，12月初回港出席音樂節。老公會同我一齊返嚟，齊上齊落」。

力證跟徐濠縈姊妹情未變

何超儀與徐濠縈近年甚少同場，多年前徐濠縈被指在社交網上載陳子聰患病後消瘦的照片，何超儀不滿嘲徐濠縈有「分享症」，一度傳姊妹不和，但二人均否認。何超儀知道跟徐濠縈同場，「過去攬吓佢，好耐冇見。上次見面已是3年前出席髮型師的生日派對，當時我們合唱《千個太陽》。（她有否問候陳子聰？）她都擔心我老公，有慰問」。

吳慷仁恨拍港產片學廣東話

吳慷仁憑電影《富都青年》角逐第60屆金馬獎最佳男主角，他表示心情不緊張，「很踏實，我很喜歡《富都青年》，此片拍得很辛苦，要我又瘦又黑，監製李心潔很好，像老師一樣教我很多東西，幫我很多，她將對電影的愛傳承給我們這些年輕人」。有指他奪金馬影帝勝數很高？吳慷仁說：「真的嗎？如果得獎，我會再來香港答謝大家。有機會希望多來港拍港產片，因為我喜歡學和講廣東話。」

周汶錡穿透視裝要給兒子過目

周汶錡稱未見過全智賢，但有看對方演出的韓劇，最愛《來自星星的你》，劇內有她喜歡的時裝元素。穿透視裝的周汶錡笑言事前要給兒子過目，「他望住我覺得好amazing，因我對鞋後面有條尾巴」。她透露兩子現在對著衫有要求，尤其是6歲細仔，「他已經要自己揀衫，好似我小時候，我都是小小年紀已自己揀衫，望住他就勾起我不少童年回憶。他很有品味，之前參加同學仔的生日派對，要穿全套紅色衫，我話不太好，但他堅持，結果著出來又幾得意和特別」。

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