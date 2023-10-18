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娛樂

名模Gigi Hadid撐巴人遭以國政府反擊 Taylor Swift巡唱保鑣從軍抗哈馬斯

【明報專訊】巴勒斯坦武裝組織哈馬斯本月7日突襲以色列，戰事爆發，遠在美國的演藝界也受影響；樂壇天后Taylor Swift的世界巡迴演唱會《Eras Tours》保鑣，被指已返回以色列參軍保家衛國；Taylor的好友兼名模Gigi Hadid有巴人血統又撐同鄉，結果遭以色列政府在社交媒體抨擊是否過去一周都在睡覺，因此對殘酷事實視若無睹；本來到美國宣傳新片的以色列導演Gal Genossar，表示會回國從戎。女歌手Alicia Keys在社交網跟粉絲互動，因身穿服裝及留言，被指支持哈馬斯而急刪帖，又重申支持及為和平祈禱。

正與美式足球員Travis Kelce蜜運的樂壇天后Taylor Swift，未就以色列及哈馬斯戰事表態，卻捲入其中；事緣有份在其巡迴演唱會《Eras Tours》美國站擔任保安工作的以色列男子，已經回國，並加入國防軍服役。

不願具名的Taylor Swift前保鑣參軍消息，最先由以色列記者Eran Swisa在社交媒體發表，其後美媒Variety得到其聲明表示，雖然在美國找到夢寐以求的工作，遇到很多好朋友，並建立了舒適的家，但眼見家鄉同胞受襲，所以決返回以色列參軍，「我無法袖手旁觀，看着家人在家園被屠殺或被燒死，只因他們是身在以色列的猶太人」。他還呼籲其他以色列人不要什麼都不做，「我們不能站在歷史錯誤的一方」。Variety正詢問Taylor Swift方面與這名以色列保鑣一起工作時的情况，但有粉絲已於社交網上載巡唱期間他保護Taylor Swift的片段，指他一直細心看顧Taylor Swift。

以色列遭哈馬斯突襲當天，導演Gal Genossar抵達紐約準備出席切爾西電影節，介紹新片《The Monopol》；他稱曾猶豫是否應立刻返回以色列，但徵詢了使館職員意見後，決定繼續行程，並向觀衆講解以色列的狀况。他表示朋友兼製片人溫納（Yahav Winner）亦遇害，本是預備役軍人的Gal Genossar返回以色列後將會參軍。

另一方面，Taylor Swift的名模好友Gigi Hadid，父親Mohamed是在拿撒勒出生的巴勒斯坦人，因戰亂幼年隨家人逃到敘利亞、突尼西亞及希臘，最後舉家遷居華盛頓；Mohamed在美國受教育，畢業於麻省理工，成為著名地產商。Gigi與同為名模的胞妹Bella，一直支持巴勒斯坦，多次參與相關公開活動。哈馬斯突襲以色列後，Gigi轉發教育家Mia Schachter的帖文，稱「譴責以色列政府不等如反猶太主義，支持巴人不是支持哈馬斯」。以色列政府日前在社交網點名Gigi反擊，「過去一周在睡覺嗎？抑或對猶太人BB在家中被殘殺視而不見，你的沉默已清楚看見所支持的是哪一方」。

Alicia Keys被質疑支持哈馬斯

美國女歌手Alicia Keys發帖跟粉絲互動，被質疑支持哈馬斯襲擊以色列；事緣她上載身穿綠色皮衣並有黑白間條的照片，然後問粉絲「如果你什麽都不害怕會做什麽呢？我會玩滑翔傘」；有反對排猶的組織質疑Alicia暗示支持哈馬斯，Alicia最後刪除相關帖文，並重申支持和平。

相關字詞﹕美國女歌手Alicia Keys 以巴戰事 哈馬斯 名模Gigi Hadid 樂壇天后Taylor Swift

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