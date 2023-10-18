【娛樂場】《Christian In Paris》楊尚友一家四口歎美食親子遊

難忘牛肉河配清補涼

Christian已9年沒到法國，今次一家四口親子遊，帶子女到當年自己幫襯過的9間餐廳，希望傳承下去，在30年後，由子女帶他們的下一代重遊這些食店，品嘗父親當年跟他們吃的美食。他特別多小故事分享，親子遊的第一站是有百年歷史的Terminus Nord餐廳，就近巴黎北站，是舅父經常帶他幫襯的餐廳；他們有固定座位，就算要等，都要等到這張枱才入座，後來他跟太太拍拖也要坐原位。美食之旅還有到巴黎絕不能錯過的米芝蓮Pho Tai越南餐廳，這裏有港星足迹，劉嘉玲、甄子丹及呂良偉等也幫襯過。老闆鄭先生親自接待一家四口，Christian當年也在這店留下不少腳毛，他等舅父收工返家，在店裏吃了兩碗牛肉河加10杯清補涼。

夜遊巴黎險撞車 嚇到大叫

除了美食，他也負責旅遊介紹，但只安排他一人夜遊巴黎，坐電單車附加的乘客座位，是他的第一次，個多小時遊覽，由司機導賞巴黎夜景，其間險發生撞車意外，Christian笑言嚇到瀨尿，大叫未能站起來，鏡頭前真情流露好搞笑。他安排家人的行程就安全得多，包括電船自駕遊，花費400港元一小時，暢遊聖馬丁運河，欣賞沿岸景色，太太大讚好玩，上到岸再到公園玩法式滾球，來個一家四口比併。第3集由仔女話事，點名要到杜樂麗花園玩機動遊戲，未玩先興奮，由摩天輪到碰碰車遊戲都玩齊，大人、小朋友都非常盡興。

教觀眾煮傳統法國菜

Christian帶領攝製隊到里昂火車站2樓的Le Train Bleu餐廳，600多港元就品嘗到法國的fine dining，由頭盤到甜品，性價比極高。餐廳自1901年建成營業，主打金、藍兩色，古味盎然，周杰倫歌曲《最偉大的作品》MV也在此處取景拍攝。有別於一般旅遊飲食主持，面對美食的形容是浮誇表情說「好食」或「好好食」，Christian享受美食同時，也分享如何欣賞眼前的法國美食，觀眾有得睇亦有得食，皆因他會將品嘗過的法式美食在自家廚房重現，教觀眾煮傳統法國菜，第一集有法式嫩煎魚扒，接着有法式焗龍蝦、法式干邑嫩煎牛仔肉、法式蕎麥可麗餅及Rum Baba甜品等。

Christian對今次工作中的親子遊感受很深，「我是『主持』與『老竇』兩個身分於一身，有時拍攝要望鏡頭，又要同囝囝對話，這情景好搞笑。帶仔女一齊開工，拍攝期間小朋友難免有脾氣，讓他們學懂在外工作，無論幾辛苦都好，隔籬左右的人是沒必要知道你有多攰、多餓，首要還是拍攝為先，是應有的工作態度」。

《Christian In Paris》共15集

10月16日起（周一至五）

J2台晚上10:30播映