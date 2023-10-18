明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《Christian In Paris》楊尚友一家四口歎美食親子遊

【明報專訊】有「廚壇魔術師」之稱的楊尚友（Christian）今次走出廚房做旅遊飲食節目主持，《Christian In Paris》是他帶家人返「鄉下」巴黎，跟太太Judith、囡囡Amberlie與囝囝Bradley尋回昔日的足迹。楊尚友的爸爸在法國領事館工作，故他入了法籍，在國際學校讀書，學得一口流利法語，曾旅居法國逾10年。太太Judith有法國血統，一對子女今次初遊法國，此行Christian是主持、廚師兼導遊，跟家人體驗法國。

難忘牛肉河配清補涼

Christian已9年沒到法國，今次一家四口親子遊，帶子女到當年自己幫襯過的9間餐廳，希望傳承下去，在30年後，由子女帶他們的下一代重遊這些食店，品嘗父親當年跟他們吃的美食。他特別多小故事分享，親子遊的第一站是有百年歷史的Terminus Nord餐廳，就近巴黎北站，是舅父經常帶他幫襯的餐廳；他們有固定座位，就算要等，都要等到這張枱才入座，後來他跟太太拍拖也要坐原位。美食之旅還有到巴黎絕不能錯過的米芝蓮Pho Tai越南餐廳，這裏有港星足迹，劉嘉玲、甄子丹及呂良偉等也幫襯過。老闆鄭先生親自接待一家四口，Christian當年也在這店留下不少腳毛，他等舅父收工返家，在店裏吃了兩碗牛肉河加10杯清補涼。

夜遊巴黎險撞車 嚇到大叫

除了美食，他也負責旅遊介紹，但只安排他一人夜遊巴黎，坐電單車附加的乘客座位，是他的第一次，個多小時遊覽，由司機導賞巴黎夜景，其間險發生撞車意外，Christian笑言嚇到瀨尿，大叫未能站起來，鏡頭前真情流露好搞笑。他安排家人的行程就安全得多，包括電船自駕遊，花費400港元一小時，暢遊聖馬丁運河，欣賞沿岸景色，太太大讚好玩，上到岸再到公園玩法式滾球，來個一家四口比併。第3集由仔女話事，點名要到杜樂麗花園玩機動遊戲，未玩先興奮，由摩天輪到碰碰車遊戲都玩齊，大人、小朋友都非常盡興。

教觀眾煮傳統法國菜

Christian帶領攝製隊到里昂火車站2樓的Le Train Bleu餐廳，600多港元就品嘗到法國的fine dining，由頭盤到甜品，性價比極高。餐廳自1901年建成營業，主打金、藍兩色，古味盎然，周杰倫歌曲《最偉大的作品》MV也在此處取景拍攝。有別於一般旅遊飲食主持，面對美食的形容是浮誇表情說「好食」或「好好食」，Christian享受美食同時，也分享如何欣賞眼前的法國美食，觀眾有得睇亦有得食，皆因他會將品嘗過的法式美食在自家廚房重現，教觀眾煮傳統法國菜，第一集有法式嫩煎魚扒，接着有法式焗龍蝦、法式干邑嫩煎牛仔肉、法式蕎麥可麗餅及Rum Baba甜品等。

Christian對今次工作中的親子遊感受很深，「我是『主持』與『老竇』兩個身分於一身，有時拍攝要望鏡頭，又要同囝囝對話，這情景好搞笑。帶仔女一齊開工，拍攝期間小朋友難免有脾氣，讓他們學懂在外工作，無論幾辛苦都好，隔籬左右的人是沒必要知道你有多攰、多餓，首要還是拍攝為先，是應有的工作態度」。

《Christian In Paris》共15集

10月16日起（周一至五）

J2台晚上10:30播映

相關字詞﹕法國菜 Christian In Paris 楊尚友（Christian）

上 / 下一篇新聞