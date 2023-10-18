非洲拍《無制限探險隊》 葉振弘狂嘔 程人富食蚊 黃雅慧被蜥蜴嚇到喊

富仔談到今次非洲之旅大開眼界，在烏干達入住的旅館，有成千上萬的蚊飛來飛去，就連室內的白牆亦佈滿蚊，變成黑牆，房間噴完殺蟲水後，地上出現蚊屍山。問到有否被蚊飛入口中？他說：「Mike導（導演劉諾衡）不放過拍攝黃金畫面的機會，安排捉蚊用來煮食，我們3個都要試食，感覺好折墮。」Marco也笑言捉蚊過程愉快而噁心，又大爆Mike導用最原始的牛屎消毒方法，以毒攻毒。

富仔餵鬣狗身心受創

提到跟非洲鬣狗近距離接觸，富仔覺得驚險又難忘，「我用口咬住竹枝，竹枝前端掛住羊肉餵鬣狗，若果牠咬不準，我就更加樣衰，牠好大力，拍完後我身心受創」。為劇組擔當軍醫角色的咖喱稱拍攝有危險和流血場面，加上烏干達設備不完善，隨處出現彩色蜥蜴，嚇得她多次落淚，她說：「好擔心受傷，隨時受細菌感染，分分鐘會喪命。蜥蜴體積如手臂般大，好恐怖，去廁所、冲涼都要找女工作人員陪伴。」

Marco體驗笨豬跳

Marco笑言在「吐出彩虹」項目中，記錄了他的黃金畫面，「我嘔到爆，連自己睇到都頂不順」。但講到最大挑戰，他覺得是體驗笨豬跳，「好難踏出跳出去那一步」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵