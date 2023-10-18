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娛樂

張學友宣布聖誕10場紅館騷啟航 重提大馬站「暈晒浪」 有心理障礙

張學友12月紅館開騷 重提馬國站演出時暈陀陀：有少少心理障礙

【明報專訊】張學友相隔5年再在港舉行演唱會，昨日於尖沙嘴舉行《張學友60+巡迴演唱會 香港站》記者會，宣布12月舉行10場紅館騷（12月13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26日），陪歌迷歡度平安夜及聖誕節。至於會否加場至跨年，他表示沒信心，要等爆滿再考慮加場。今次是學友第10個個人演唱會，昨日的記者會特別設計成郵輪形狀，寓意巡演再次啟航，亦感激團隊配合想法，他說：「其實每次返港開騷都有點緊張，可能大家對我要求或自己要求特別高，不過今次好啲，因已做過40幾場，什麼都試過，比較有信心。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

張學友表示已巡演多個站，包括澳門、新加坡、馬來西亞、武漢及廣州等，當中最難忘是馬來西亞站出現耳水不平衡，仍然猶有餘悸，他說：「現在諗起都暈暈哋，有點心理障礙，對轉圈都驚驚哋，唔係講笑，希望可以盡快克服到，應該無問題。大家都知我耳水不平衡，是細個已有的問題，但在台上從未試過發作，是第一次，也是個挑戰，總算大步檻過。」主持人指學友非常犀利，當時仍能唱完整個演唱會，學友笑說：「耳水不平衡啫，唱歌把聲無事就做得到。」監製讚學友暈到似海浪般，依然唱到最後，好犀利。學友說：「呢一幕唔會再出現，大家不用期待！」贊助商送上「友」字的字畫，學友即笑說：「趁樓價低，要買間大屋放字畫，否則無地方瞓。」

「回港開騷唔可以衰」

張學友接受傳媒訪問，被問到再在港開騷的感受，他自稱算是在紅館「出世」，1985年未正式個人發展已在紅館表演，回到這地方好有歸屬感，「壓力永遠都是自己畀自己，返到來唔可以衰，在其他地方衰咗就唔多覺」。提在在台上話自己麻煩，感激團隊配合想法。他解釋道：「年紀大了自然會多麻煩嘢，可能做得多，細個會聽其他人講，會妥協或將就一點，現在好話唔好聽，做得一次得一次，好想忠於自己多啲，必須要用幕後團隊的技術配合我嘅想法，幕後團隊係固定班底，合作好多次，可能除咗佢哋，未必搵到其他人同我合作。」問到太太羅美薇及兩女兒可會來捧場？學友透露兩個女都在外國留學，會否回來讓女兒自己決定，「無得話想唔想嘅，諗番自己細個都係咁！」

無投資JPEX 積蓄放銀行收息

問為何有信心不會再於舞台上出現耳水不平衡？他指這症狀過往只會一年病發一次，近幾年更是三四年一次，所以有信心今次開騷無問題。他透露於馬來西亞站開騷前一小時才見暈，綵排沒有事，「場騷做到一半開始唔暈，以為第二日無問題，點知食藥都唔得！第一次開騷暈晒浪咁，都驚，不過我習慣瞇埋眼，行到一個位定下來，瞇埋眼唱無咁暈」。他稱原本第一日已沒信心做到，曾經想叫停演唱會，但主辦單位要搏一搏，他說：「原本諗住上台宣布，但出場音樂響起，到第二首歌試過回頭叫cut又無反應，唱到中途才可以講嘢，但觀眾睇咗一半都接受到，咪繼續唱落去。」是否真的打算趁樓市低迷買樓？他稱只是講講，一向投資不叻，積蓄都是放在銀行收息。可有投資JPEX？他說：「我無，唔識嗰啲嘢，自己一個人就敢投資去博啫，有屋企人唔得嘅！」

慨嘆谷村新司離世 珍惜每次表演

對於日本殿堂級歌手谷村新司離世，學友慨嘆道：「到咗我呢個年紀，覺得佢唔算好大，睇新聞知道佢想開演唱會，作為表演者，只可以同自己講珍惜每次表演。」

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