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娛樂

【娛樂場】內地劇《重生之門》 流量男神王俊凱影帝張譯鬥戲

【明報專訊】最近台灣網絡流傳6部「看不膩陸劇」名單，有網民在論壇熱議「N刷也看不膩」的內地電視劇，包括《甄嬛傳》、《瑯琊榜》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《陳情令》、《以家人之名》與《山河令》。佔5部古裝，只有1部是時裝劇。其實近年內地的時裝劇同樣有追看性，今年初熱播的《狂飆》，金雞獎影帝張譯、張頌文與李一桐主演，還有張志堅、吳剛、倪大紅與韓童生等老戲骨，刑偵掃黑犯罪題材，主演名單沒有「小鮮肉」招來，同樣大收旺場，演員間鬥戲火花四濺，獲極高評價。

導演預告拍成系列

張譯與內地男團TFBOYS隊長王俊凱主演的《重生之門》最近在myTV SUPER上架，此劇去年在內地串流平台播出，成績不俗，以「流量男神×影帝同台鬥戲」做招來，登貓眼熱度榜冠軍。港台電視31曾播映，現在仍可以在港台網站重溫。《重生之門》是盜竊題材懸疑劇，多宗盜竊案件環環緊扣，其中有大台觀眾慣看的神秘「Big Boss」，劇情引導觀眾一起競猜誰是「Big Boss」，有一定追看性。由於劇集反應好，結局留伏線，導演楊冬透露《重生之門》後會有《重生之路》、《重生之道》系列。

警察「賊仔」惺惺相惜

《重生之門》故事由一宗接一宗古董文物盜竊案開始，莊文傑（王俊凱飾）是天才大學生，讀法律系，他來自盜竊家族，父親涉一宗古畫《洛神圖》失竊案，在被追捕過程中連人帶車衝落海，下落不明而被認定「死亡」。莊文傑母親早逝，父親意外身亡後，成為孤兒又被標籤為「賊仔」。

學校美術館舉行畫展，一幅名畫《睡蓮》在短短18秒停電時間被人調包，莊文傑發覺真迹被換成假畫而舉報，結果惹禍上身，被警方緊盯成嫌疑犯。負責的公安局刑警隊隊長羅堅（張譯飾）跟莊文傑「交手」後向他投信任一票，因為莊文傑的家庭背景，羅堅對這個年輕人不帶歧視更特別照顧。莊文傑為自己洗脫嫌疑而跟羅堅合作，兩人惺惺相惜，羅堅語重心長提醒莊文傑要擺脫黑暗，努力選擇站在光的一邊。

陸續有奸角作惡

《睡蓮》被盜只是開端，幕後操控者的目標是拖莊文傑入局，接着另一宗闖保險庫劫案，奸角丁火生（田小潔飾）登場，他以交換莊父消息利誘莊文傑參與劫案，原來丁火生跟莊父有過節，得手後要莊文傑在密封的保險庫送命。在危急關頭羅堅趕到現場，及時從保險庫救出莊文傑，丁火生被捕，但他繼續以莊父消息為條件，要脅莊文傑協助犯案。莊文傑想追查父親出事原因，但又不想成竊匪，角色變得亦正亦邪，羅堅對他的關懷更令他感歉意。

丁火生只是其中一個反派，陸續有奸角作惡，莊文傑連累身邊朋友受害，事件背後受神秘人「先生」所操控。《洛神圖》跟莊家有關，而且不止古畫咁簡單，「Big Boss」是誰最後才揭盅。

王俊凱張譯各有擁躉

王俊凱的微博有逾8300萬粉絲，有粉絲熱捧，《重生之門》在內地上架4天已破億觀看，登排行榜首。張譯是影帝兼視帝，不靠顏值，《重生之門》中有以他的樣貌開玩笑，其中一幕張譯被上司問是否沒有照鏡。有香港網民指張譯跟港台節目主持梁繼璋撞樣，前者較年輕，實力派一樣有擁躉。

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