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娛樂

葉振弘認惜身拒參與危險項目 Mike導試避彈衣受傷 黃雅慧急縫針

無制限探險隊｜Mike導曾受傷送院 咖喱7日冇冲涼 Marco憑意志控制嘔吐

【明報專訊】P1X3L成員葉振弘（Marco）、程人富、黃雅慧（咖喱）和「格仔導演」劉諾衡（Mike導）昨日出席ViuTV節目《無制限探險隊》記者會，分享遠赴非洲拍攝經歷。Marco直認命仔緊要，遇到太危險的項目，會縮沙婉拒，稱Mike導為了爭取黃金畫面，不惜一切出鏡頂上。Mike導自爆親身上陣測試避彈衣性能，上半身受傷，幸有當過急症室醫生的咖喱幫手縫針治療兼送院，有刻感覺接近死亡。咖喱表示旅程中有做軍醫的感覺，經常幫受傷人員急救。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Marco與程人富談到拍攝過程，最難忘睇動物大遷徙，以及跟具攻擊力的鬣狗近距離接觸。憑《全民造星IV》入行的咖喱稱到坦桑尼亞行山，是人生首次體驗連續7日冇冲涼的滋味，連手指甲也綑黑邊。

衝擊界線 挑戰電視尺度

Mike導表示《無制限探險隊》包含旅遊元素，亦是行業生態紀錄片，拍攝挑戰電視尺度，相信一定有人覺得做法過火，但他跟團隊經考慮後，認為有必要嘗試衝擊界線，強調看似危險的項目，實際上有顧及所有人安全，也有買保險。

Mike導自爆親身上陣測試避彈衣性能，以安全為原則，沒想到效果超出預期，發生意外，他上半身受傷，要急召救傷車送入院治療，「受傷之後，我都驚，因為幾接近死亡，好彩有咖喱幫我急救和縫針，攝影機拍住我時，見到大家為我擔心的表情，我覺得畫面好窩心」。

幕後為黃金畫面搏命

受傷後有冇影響拍攝？Mike導說：「絕對有，除了槍擊意外，整個非洲之旅長達50日，旅程中都有在不少項目中受傷，始終行程緊密，可能受傷翌日又要拍潛水鏡頭，咖喱就會好緊張，阻止我潛水。」

咖喱稱幕後人員為拍黃金畫面，非常搏命，「我本身帶住玩的心情來拍節目，沒預料有意外發生，有關於黃金畫面，Mike導向前衝，我就會好驚，因為他受傷，我就要在後面『執屎』，心情戰戰兢兢，反而兩個男藝人拍檔非常安全，永遠都殿後，不用憂心」。

危險項目先問准藝人意願

Marco大讚Mike導有擔當，無懼演出有幾危險，身先士卒，「可能有機會受傷的事，Mike導會先問准藝人意願，我通常會縮沙，他就會出鏡頂，為了黃金畫面不惜一切。今次拍攝，睇了好多動物，我本身好喜歡動物，最開心近距離見到露脊鯨」。

Mike導大讚3名主持各有突出表現，Marco可以憑意志控制隨時嘔吐，程人富愛亂說話，咖喱人靚醫術高明；他又能順便「自肥」，達成到大草原上打後空翻願望。

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