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娛樂

錢慧儀稱財政差難付律師費 馬清揚勸慳啲使 想盡快和解

【明報專訊】1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie）與老公馬清揚的離婚訴訟昨日在灣仔家事法庭續審，錢慧儀稱今次是就馬清揚未有繳付她的800萬元律師費，是否因藐視法庭而要交付羈押上庭，「個官已經兩次判他要幫我交律師費，其實他才是找最貴的律師的人，是有計劃和我離婚」。

否認家暴 稱馬作古仔

錢慧儀澄清自從馬清揚講過不會和她離婚，對她不離不棄，她一直沒有離開香港，並非如對方所指到外地休養，「我真的不知搞到幾時，希望快點搞掂，馬生希望一直拖到我冇錢為止，我的財政狀况不好，希望個官判了，馬生就幫我畀住律師費先，之後可能要畀返佢」。錢慧儀表示馬清揚有給現金和信用卡簽帳額作她的生活費，但信用卡有時3個月內有兩個月用不到。至於被馬清揚指曾家暴，她說：「冇家暴，馬生一直make up一個故事，由開始到𠵱家都講緊故事。」

律師費好大條數 需時間籌備

馬清揚中午離開法庭一臉從容，稱錢慧儀的律師指他有很多資產，可以支付律師費，但很多資產未必是現金，未必找到條數，「條數好大，Winnie用兩個大狀，唔係小數，我都要啲時間籌備吓，會盡快畀佢嘅」。他強調錢慧儀所用的律師貴過他的律師，有證有據。對於錢慧儀聲稱信用卡有時用不到，馬清揚笑說：「用唔到？咪叫佢唔好咁大使囉。」他稱自己不想再拖，拖的是錢慧儀，他一直有就贍養費提出和解，但對方一直沒有回覆，之後還要繼續上庭。

問可覺得此事拖延這麼久很困擾？馬清揚說：「如果對方要咁樣玩，都冇辦法，兩個人先至跳到隻舞，係咪先！我每一日都想同佢和解，但佢唔和解，一直要玩到底、玩落去，我都冇辦法。」問是否因錢慧儀不滿他提出的贍養費金額？他說：「或者係啩！我都唔知，你問吓佢。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕馬清揚 錢慧儀

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