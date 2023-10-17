穿短褲跑街被「捕獲」 姜濤「肉腿」成焦點

姜濤跑步照片在微博被轉發，引起內地網民議論紛紛並登熱搜，有人在題為「香港頂流姜濤跑步健身」發表不同意見，焦點落在姜濤的「肉腿」，又有「姜濤瘦的時候有多帥 」與「姜濤瘦過」的話題。姜濤昨日到台灣工作，有姜糖送機，他有份演出的電影《我的天堂城市》上周四在香港上映，截至前日（15日）票房逾250萬。

AK跟粉絲樂園賀31歲生

MIRROR副隊長江𤒹生昨日（AK）31歲生日，他的時裝品牌跟主題樂園聯乘推出惡人系列服飾，昨首度在樂園發售，AK還現身樂園慶祝生日，生粉（粉絲暱稱）唱生日歌為偶像賀壽。

對於服飾品牌在樂園發售，AK感到雀躍，早前還充當生招牌，穿上全新產品，現身樂園拍造型照。對AK來說，要型要chok無難度，但要扮「惡」，他自有一套心得，「只要不動聲色，以凌厲眼神瞄準鏡頭，瞬即展現惡形惡相一面，這招十分奏效」。AK在鏡頭前變成煞氣十足大惡人，與平時友善個性大相逕庭。

娛樂組