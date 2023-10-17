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娛樂

入行20年難忘爆肺爆紅 謝安琪屢遇瓶頸當修煉

【明報專訊】樂壇天后謝安琪為保護靚聲，平時說話盡保持溫柔，最近為主演電影《4拍4家族》犧牲，演單親媽媽的她，除跟同父異妹妹嗌交，還要擘大喉嚨教仔，十分傷聲。現實中她自覺幸運，一對子女很乖巧，毋須操心，未試過要破口大罵，家中雖有老有嫩，但非常文明，遇問題會攤開來講，多年來與老爺奶奶都相安無事，形容屋企像處境喜劇，與張繼聰16年婚姻美滿。反而在20年的歌唱生涯中，謝安琪遇過不少瓶頸，曾患嚴重情緒病，但從未想過放棄，現在回望，覺得一切都是修煉。

記者：柯美

攝影：劉永銳

謝安琪（Kay）、Anna hisbbuR和陳諾霆日前為合演的《4拍4家族》宣傳一同受訪，飾演單親媽媽Cat的Kay，因同父異母的妹妹Anna hisbbuR突然出現，要在同一屋簷下生活，家庭關係變得複雜，角色經常處於勞氣狀態，既要跟Anna鬧交，又要擘大喉嚨教仔Riley（陳諾霆飾），「今次是挑戰我的專業，我身為一個歌手，要保養好把聲，平時說話都好細聲、好溫柔，但戲中很多鬧交戲，而且不止拍一take，好傷聲」。

Anna跟Kay鬧交好開心

現實中照顧子女，是否同樣那麼勞氣？Kay說：「我要多謝兩個小朋友，從來沒逼到我擘大喉嚨破口大罵，他們真的很乖，識得自我檢討，會跟我溝通，是很高分的小朋友。」

Anna笑言第一次拍戲，就歇斯底里與Kay鬧交，是一個很有趣體驗，「鬧得很開心，因為我是Kay粉絲，不過鬧交都有難度 ，要幾小時保持沉重情緒不容易。 」年僅10歲的Rondi同是首次拍戲，覺得好玩而又有難度，「有場戲講媽咪鬧我，我將結他掟爛， 最難是不停喊住講對白」。

喜子女受老師同學歡迎

Kay透露對子女的學業要求不高，認為求學不是求分數，最重要是用心學習，努力付出過，她開心從老師口中得知大仔跟細女在課堂裏很投入和主動，「知道他們很享受校園生活，有個老師話我個仔很踴躍舉手回答問題，雖然未必知答案，純粹為支持老師，所以他在學校頗受老師和同學歡迎，他不是成績彪炳，但我滿意。（有否遺傳音樂天分？）仔女肯定喜歡音樂和演戲，家中經常是他們的小劇場，很喜歡自製笑話，每天製造很多笑料，帶給我無限歡樂。他們一定有天分，至於會否入行就言之尚早，兒子才16歲，讓他將來自己決定」。

戲中Kay利用音樂化解家庭問題，戲外的她自覺幸運，與張繼聰16年婚姻從沒出現危機，儘管和老爺奶奶同住，還有3隻狗和家傭，家庭相當和睦，形容屋企場景像處境喜劇，「一個咁忙的場景，總會產生誤會和意見不合，但我們很文明，從來冇鬧過交，見到某人面燶燶，其他人會探討問題所在，傾談又好、𧨾又好、買他們喜歡的食物又好，便會將事件化解，我們都是容易話為的人，見到有人釋出善意就順氣」。

跟角色一樣堅持追夢不放棄

很多電影題材以男性為主道，Kay很開心《4拍4家族》圍繞她的角色出發，讓她有很多發揮機會，最有共鳴是與角色同樣有音樂夢，為夢想堅持，永不放棄。入行20年的她都經歷無數樽頸位，「入行後試過兩三次爆肺，身體狀况有高低，要放棄都可以放棄，因為爆肺並不是容易克服的事情。最早的瓶頸是入行幾年，因為一首《囍帖街》大受歡迎，帶來很多獎項，甚至有機會在紅館開演唱會，有人鍾意我，亦有不喜歡我，隨之而來身邊有很多人給我不同意見，好似好為我着想，但我又不懂分辨好與壞，令我很不適應，加上未識享受這種突如其來的注視，覺得很大壓力。當時我不懂面對，引發很嚴重的情緒病」。

放慢腳步 吸收新事物減壓

有段時間，Kay放眼大中華市場，做國語歌開拓華語市場，這個階段要離鄉別井，很少時間跟小朋友和家人相處，做了幾年仍未能打響名堂，「不容易在華語市場站穩和爆紅，不過是好好的學習，視野廣闊了，工作變得淡定，同時認識了很多香港以外的音樂朋友。之後都有很多樽頸位，亦有迷失，生完細女，休息了兩年，明明好恨做音樂，但不知方向，好似新人由零開始」。

現在回望，Kay覺得每段經歷都是種修煉，「這行很有趣，低潮時會有很多情緒，但在別人眼中我上到高位，好應該開心，但都有難以理解的壓力，不懂得搵人分擔。我是工作狂，不過人大了，這幾年學識去到某個位就要放慢腳步，休息下或去吸收些新事物 」。反而23歲Anna表示想25歲在樂壇止步，另覓新發展，因為她很花心，想做好多新嘗試。

場地提供：ClubONE

謝安琪/化妝：Kris Wong 髮型：Sing Tam 服裝：Sandro Paris&Maje

相關字詞﹕張繼聰 陳諾霆(Rondi) 謝安琪（Kay） 4拍4家族

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