明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

谷村新司病逝 享年74歲 作品屢被港台歌手翻唱 中日文化交流橋樑

【明報專訊】日本殿堂級歌手谷村新司今年3月因急性腸炎入院接受手術，延至本月8日病逝，享年74歲。谷村所屬事務所昨日公布死訊，透露喪禮前日完成，僅邀親友出席。谷村1980年憑一曲《昴》紅遍亞洲，台灣歌手鳳飛飛、香港的羅文和關正傑先後填上中文歌詞翻唱，谷村其餘作品亦成為張學友、張國榮、梅艷芳的首本名曲。堪稱中日文化交流橋樑的谷村，多次獲邀出席中日邦交正常化紀念活動，又跟譚詠麟及韓國歌手趙容弼共同創立PAX MUSICA，分別在香港、日本和韓國舉行《亞洲和平音樂會》；譚詠麟透過微博留言悼念：「日本著名歌手兼我好友谷村新司離開我們了！懷念。」

去年慶祝出道50周年紀念的谷村新司，原定今年4月跟所屬樂隊Alice成員崛內孝雄及矢澤透舉行日本巡迴演唱會，因3月患上急性腸炎而煞停，就連6月舉辦的晚餐騷，以及8月亮相日本電視台節目《24小時愛心救地球》等演出，最終亦全部取消，好讓他專心休養，可惜最終仍不治。谷村所屬事務所昨日發表悼文：「谷村新司在10月8日呼出最後一口氣，從此地下長眠，他曾為康復而盡最大努力，可惜結果令人遺憾。」

Alice原定開騷 隊友撰文悼念

谷村新司死訊曝光後，Alice隊友崛內孝雄及矢澤透分別撰文悼念，前者表示：「谷村新司是我在過去50年最好的朋友，也是Alice的最佳導隊……期望有日在天堂再度合奏，請你稍候一會。」後者則說：「我們有時吵架，有時擁抱，共度多少困難和快樂，沒想過在一起51年後，這日終於來臨。」

產量驚人 曾為山口百惠作曲

1948年生於大阪的谷村新司，1971年跟崛內孝雄及矢澤透合組樂隊Alice，翌年發行首張迷你專輯，但銷量未如理想，其後為當紅歌手如山口百惠及加山雄三等作曲，作品總數超過370首，產量相當驚人。1980年，谷村新司以個人創作歌手身分推出《昴》，結果大受歡迎，唱片銷量60萬張，並首次登上《紅白歌唱大賽》舞台，迎來事業首個高峰。

《昴》鄭國江填詞兩版本

台灣歌手鳳飛飛、姜育恆及陳彼得分別把《昴》改編成中文版《另一種鄉愁》、《我的心沒有回程》和《夜行》，香港歌手關正傑和羅文亦翻唱成廣東歌《星》及《號角》，同時為兩曲填詞的鄭國江事後透露，是羅文先找他填詞，希望以「和平」為主題，配以號角作前奏，於是索性以此命名；其後唱片公司再找他填寫《星》，原來是谷村新司點名關正傑翻唱，並要求中文歌詞能夠表達原曲的含意。日本共同社引述谷村新司當年訪問內容，提及《昴》創作源起：「我從小就想像這種風景，草原延伸到地平線，遠處是連綿群山……當我第一次到訪中國時，心想：『啊！就是這裏』，前世我應該是中國人吧？」

1981年訪華 稱滬第二故鄉

谷村新司與內地關係甚佳，1981年獲邀參加北京舉行的《第1屆中日友好音樂節》，築起中日文化及音樂交流的橋樑。他跟上海尤有淵源，2017年出席《紀念中日邦交正常化45周年》上海音樂會，亦曾擔任上海音樂學院音樂工程系常任教授，並為上海世博開幕禮擔任表演嘉賓，谷村新司曾表示：「上海是我的第二故鄉。」

《遙遠的她》《有誰共鳴》作曲者

谷村新司與香港樂壇關係密切，張學友的《遙遠的她》、梅艷芳《孤身走我路》、張國榮《有誰共鳴》、郭富城《為何仍剩我一人》及陳慧嫻的《忘記悲傷》等，均改編他的作品，而跟他相識超過40年的譚詠麟，亦曾翻唱《星》。1984年谷村新司跟譚詠麟及韓國歌手趙容弼共同創立PAX MUSICA，旨在推動各國文化交流和世界和平，先後在香港、日本和韓國舉行多次《亞洲和平音樂會》。2015年他獲日本政府頒發紫綬褒章，表揚他對樂壇的貢獻和成就。

上 / 下一篇新聞