歐美巡唱因病延期 前日倫敦重新揭幕 麥當娜重提昏迷留醫：以為捱不過

為慶祝出道40周年，麥當娜今年1月宣布舉行84場歐美巡迴演唱會，定於7月15日在溫哥華揭開序幕，然後唱到紐約、倫敦、巴黎、柏林等，直至明年1月30日在墨西哥城結束。豈料表演還未開始，麥當娜首先病倒，巡唱緊急煞停，經過重新調度，一連6場倫敦演唱會前日在O2體育館揭開序幕，每場超過2萬門票，早已搶購一空，正好為她再踏舞台，注入一口強心針。

在長約兩個多小時的首場演出，麥當娜合共唱出45首歌曲，先由《Nothing Really Matters》打頭陣，然後以一連串電音舞曲《Everybody》及《Into the Groove》，炒熱現場氣氛。其間發生技術故障，停唱10分鐘，麥當娜改跟歌迷聊天，重提入行前的艱苦歲月，雖然飢寒交迫，父親拒絕接濟，仍堅持留在紐約碰運氣，「因為我不是一個半途而廢的人」，贏得台下掌聲支持。

麥當娜重提3個月前入院一事，猶有餘悸，「真是瘋狂的一年，我和主診醫生都認為應該捱不過這一關，因此當我蘇醒時，看見所有子女圍在病榻旁」，幸好最終吉人天相。英國《每日郵報》當時引述麥當娜的家人表示，「我們已作了最壞打算，她會昏迷不醒」。娛樂網站TMZ透露，麥當娜為綵排巡唱，入院前個多月已輕微發燒，證實受到細菌感染，留醫數天後出院仍嘔吐不止，網上更訛傳她已腦死，最後證實虛驚一場。

女兒客串彈琴跳舞

除了勁歌熱舞，亦有溫馨時光，前日正值麥當娜長女洛迪絲27歲生辰，於是帶領全場觀眾合唱《Little Star》為她賀壽；麥當娜的17歲養女Mercy上台表演彈琴，11歲孖女Stella及Estere則負責跳舞。麥當娜一向關心社會，表演期間提及最近的以巴戰亂，她為流離失所的老弱婦孺送上祝福。麥當娜亦關懷因愛滋病逝世的死者，包括Queen樂隊主音Freddie Mercury；又向已故歌手Sinead O'Connor及米高積遜（Michael Jackson）致敬，包括把後者的經典舞曲《Billie Jean》混合在她的《Like a Virgin》一起演唱。