明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】中國內地電影展2023 周迅竇靖童《第十一回》首映

【明報專訊】內地電影愈來愈受香港觀眾注意，除了近期在內地票房收38億人民幣、張藝興與金晨主演的《孤注一擲》，收逾40億人民幣、劉德華和吳京《流浪地球2》，以及梁家輝和葉童主演、逾4億人民幣票房的《我愛你！》等，內地還有很多不同片種值得欣賞。由康文署和華南電影工作者聯合會合辦的「中國內地電影展2023」精選了近3年的內地作品放映與大眾分享，包括周迅和竇靖童主演的《第十一回》、《臍帶》、《人生大事》、 《撥浪鼓咚咚響》、 《保你平安》、《野馬分鬃》和《宇宙探索編輯部》等。

周迅和竇靖童主演，陳建斌執導的《第十一回》，講述一樁發生於30年前的殺人案被改編成話劇而展開，荒誕的現實生活與戲劇的真偽穿插交錯。舊事重提讓「兇手」馬福禮（陳建斌飾）的生活再起波瀾，他一邊忙着和話劇團導演胡昆汀（大鵬飾）糾纏掰理，一邊找律師翻案尋求真相還自己清白。與此同時，馬福禮還要忙着調和與妻子金財鈴（周迅飾）和女兒金多多（竇靖童飾）劍拔弩張的關係，生活給了他多記重錘。時隔多年，馬福禮能否重新翻案，真相到底有幾個？人生如戲，請君入席。

觸及死亡議題

「90後」新晉女導演喬思雪首部自編自導電影《臍帶》， 講述蒙古音樂人阿魯斯帶患有阿茲海默氏症的母親回草原故鄉生活，為防母親走失，他將一根繩子繫在自己和母親身上，與母親漫遊遼闊無際的蒙古草原時，阿魯斯漸漸明白傳統蒙古人對生死的看法。同是新晉導演劉江江自編自導的《人生大事》，觸及平常避諱的死亡議題，故事圍繞「上天堂」長生店，渾渾噩噩度日的莫三妹在一次出殯中遇上孤兒武小文，兩人針鋒相對，展開了一系列市井奇遇和親情羈絆。

起用素人演員

白志強執導的《撥浪鼓咚咚響》大膽起用素人演員惠王軍和白澤澤主演，講述痛失愛子的貨車司機苟仁（惠王軍飾）和留守兒童（父母離鄉打工）的毛豆（白澤澤飾）組成「半路父子」，一個尋仇、一個尋父，機緣巧合下一起踏上旅途。

剛開始相看兩相厭的二人，經過多次衝突，最終放下心防，萌生了如父子般的感情。全片在陝北戶外實景拍攝，素人演員惠王軍和白澤澤藉自身對生活的體悟，通過鏡頭讓真摯動人的情感自然流露。

如何保人平安

《保你平安》是演員大鵬自導自演的喜劇，隨着以墓地推銷員替已故客人闢謠的故事，聚焦網絡暴力議題，笑中有淚。故事講述魏平安（大鵬飾）為兄弟出頭鋃鐺入獄，出獄後通過直播帶貨另闢蹊徑，當上墓地推銷員一職。為了給已故客戶韓露（宋茜飾）澄清「黃謠」（被造謠私生活混亂），他踏上了一條困難重重的洗冤之路。面對謠言和惡意中傷，我們是否有勇氣和魏平安一樣，做自己認為正確的事情，成為護人平安的「平安哥」和「平安姐」。

思考人生意義

90後導演魏書鈞執導的《野馬分鬃》，講述大學生在成長道路上認清理想與現實的差距，主角左坤（周遊飾）即將從大學影視學院錄音系畢業步入社會，在人生的十字路口，未來該何去何從？

至於孔大山執導的科幻喜劇片《宇宙探索編輯部》，由楊皓宇和艾麗婭主演，透過主角追尋外星文明的旅程，探討人類存在的意義。

放映日期及時間 （門票60元，城市售票網發售）

《第十一回》10月20日晚7時30分 香港太空館演講廳

《宇宙探索編輯部》10月21日晚7時30分 香港科學館演講廳

《臍帶》10月22日晚7時30分 香港電影資料館電影院

《保你平安》10月27日晚7時30分 香港太空館演講廳

《人生大事》10月28日晚7時30分 香港太空館演講廳

《野馬分鬃》10月29日下午3時 香港電影資料館電影院

《撥浪鼓咚咚響》10月29日晚7時30分 香港電影資料館電影院

上 / 下一篇新聞