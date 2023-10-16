【娛樂場】中國內地電影展2023 周迅竇靖童《第十一回》首映

周迅和竇靖童主演，陳建斌執導的《第十一回》，講述一樁發生於30年前的殺人案被改編成話劇而展開，荒誕的現實生活與戲劇的真偽穿插交錯。舊事重提讓「兇手」馬福禮（陳建斌飾）的生活再起波瀾，他一邊忙着和話劇團導演胡昆汀（大鵬飾）糾纏掰理，一邊找律師翻案尋求真相還自己清白。與此同時，馬福禮還要忙着調和與妻子金財鈴（周迅飾）和女兒金多多（竇靖童飾）劍拔弩張的關係，生活給了他多記重錘。時隔多年，馬福禮能否重新翻案，真相到底有幾個？人生如戲，請君入席。

觸及死亡議題

「90後」新晉女導演喬思雪首部自編自導電影《臍帶》， 講述蒙古音樂人阿魯斯帶患有阿茲海默氏症的母親回草原故鄉生活，為防母親走失，他將一根繩子繫在自己和母親身上，與母親漫遊遼闊無際的蒙古草原時，阿魯斯漸漸明白傳統蒙古人對生死的看法。同是新晉導演劉江江自編自導的《人生大事》，觸及平常避諱的死亡議題，故事圍繞「上天堂」長生店，渾渾噩噩度日的莫三妹在一次出殯中遇上孤兒武小文，兩人針鋒相對，展開了一系列市井奇遇和親情羈絆。

起用素人演員

白志強執導的《撥浪鼓咚咚響》大膽起用素人演員惠王軍和白澤澤主演，講述痛失愛子的貨車司機苟仁（惠王軍飾）和留守兒童（父母離鄉打工）的毛豆（白澤澤飾）組成「半路父子」，一個尋仇、一個尋父，機緣巧合下一起踏上旅途。

剛開始相看兩相厭的二人，經過多次衝突，最終放下心防，萌生了如父子般的感情。全片在陝北戶外實景拍攝，素人演員惠王軍和白澤澤藉自身對生活的體悟，通過鏡頭讓真摯動人的情感自然流露。

如何保人平安

《保你平安》是演員大鵬自導自演的喜劇，隨着以墓地推銷員替已故客人闢謠的故事，聚焦網絡暴力議題，笑中有淚。故事講述魏平安（大鵬飾）為兄弟出頭鋃鐺入獄，出獄後通過直播帶貨另闢蹊徑，當上墓地推銷員一職。為了給已故客戶韓露（宋茜飾）澄清「黃謠」（被造謠私生活混亂），他踏上了一條困難重重的洗冤之路。面對謠言和惡意中傷，我們是否有勇氣和魏平安一樣，做自己認為正確的事情，成為護人平安的「平安哥」和「平安姐」。

思考人生意義

90後導演魏書鈞執導的《野馬分鬃》，講述大學生在成長道路上認清理想與現實的差距，主角左坤（周遊飾）即將從大學影視學院錄音系畢業步入社會，在人生的十字路口，未來該何去何從？

至於孔大山執導的科幻喜劇片《宇宙探索編輯部》，由楊皓宇和艾麗婭主演，透過主角追尋外星文明的旅程，探討人類存在的意義。

放映日期及時間 （門票60元，城市售票網發售）

《第十一回》10月20日晚7時30分 香港太空館演講廳

《宇宙探索編輯部》10月21日晚7時30分 香港科學館演講廳

《臍帶》10月22日晚7時30分 香港電影資料館電影院

《保你平安》10月27日晚7時30分 香港太空館演講廳

《人生大事》10月28日晚7時30分 香港太空館演講廳

《野馬分鬃》10月29日下午3時 香港電影資料館電影院

《撥浪鼓咚咚響》10月29日晚7時30分 香港電影資料館電影院